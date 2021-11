Azul diz ter interesse em disponibilizar voo para Salinas, mas não há data para início da operação

A Companhia Aérea Azul informou que ainda não é possível confirma uma data para início da operação de voos em Salinópolis, no Nordeste do Pará. No último mês de setembro, a empresa anunciou em reunião no Palácio do Governo o seu plano de expansão com a inclusão de 14 novas cidades paraenses em voos comerciais até 2022. Entre as cidades alcançadas, estava Salinópolis, com início da operação previsto para dezembro deste ano.

Procurada pelo Grupo Liberal, a empresa reafirmou o interesse em operar voos em Salinópolis, mas alegou que ainda não é possível confirmar uma data para o início desse serviço. "A companhia ainda reforça que aguarda as devidas certificações aeroportuárias".

A Azul também foi questionada sobre o início dos outros voos planejados no Pará, mas não enviou informações sobre isso.