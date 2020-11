Moradores e visitantes de Salinas aguardam aeroporto na cidade

BYE, TRUMP!

A direita radical deixa a Casa Branca com mister Donald Trump esperneando. No dia 20 de janeiro de 2021, o democrata Joe Biden assume a Presidência dos Estados Unidos. Bom para a América Latina e para o mundo.

SEM DINHEIRO

Ministra do governo federal, há alguns anos, veio a Belém inaugurar incubadora da cultura que não aconteceu por falta de recursos.

BIBLIOTECAS

Depois chegou outra ministra da Cultura para inaugurar a biblioteca de Afuá que, naquela época, seria a última que faltaria ser instalada para completar esse equipamento essencial em todos os municípios paraenses e pelo que se sabe, continuam sem ter bibliotecas.

PAMONHA

Informam os viajantes que apareceu muita pamonha na rota dos municípios de Bonito, Capanema e Ourém e na rodovia rumo a Teresina e São Luís do Maranhão. E, tome pamonha!

VÔO AO SAL

Moradores e visitantes da cidade de Salinópolis esperam a conclusão do aeroporto da cidade, importante para os voos de negócios e lazer, assim como para facilitar o deslocamento urgente em casos de atendimentos médicos.

TORRE

Moradores dos prédios vizinhos estão preocupados com a antiga torre de emissora de televisão que ficou abandonada no bairro da Cremação, em Belém. Contam que, se não for devidamente desmontada, com os ventos fortes do inverno rigoroso que se aproxima, o equipamento pode desabar criando sério acidente.

DESASSOSSEGO

Famoso movimento religioso internacional, que se instalou no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, está vendendo seus imóveis devido ao desassossego na cidade. Está comprando outra área mais isolada para seus encontros religiosos.

A empresária Célia Yamada, figura notável da vida social de Belém, ganha idade nova hoje. Parabéns! (Reinaldo Silva Jr)

Neste sábado, Ana Paula Azevedo faz sua despedida de solteira com pequeno grupo de amigas no salão edifício Fortim do Castelo. Vai se casar com Naldyr Santiago no próximo dia 9 de janeiro de 2021 (Hérica Elykan)

VITRINE

- A inteligência brasileira chora a morte do cartunista Lan, um italiano que se tornou brasileiro de alma e coração. Ele partiu, mas deixa um legado de arte e cultura.



- A advogada paraense Amara Frade, que mora em Portugal, veio a Belém com o marido Bruno Almeida, para batizar o filho David, hoje, na igreja da Trindade. Os festejos serão na casa dos avós Sarah e Amadeu Frade.



- Acabou a farra dos “feriadões” do ano. O Dia da República, 15 de novembro, será domingo. Portanto, feriado só em 25 de dezembro, dia de Natal.



- Bom dia para o amigo José Maria Martha, leitor da coluna, logo cedo, no café da manhã.



- Boa tirada. Nosso humorista Epaminondas comparou a eleição dos EUA à maniçoba. Dura sete dias fervendo.



- O médico Helton Nóvoa aniversaria hoje e comemora em casa, como deve ser.



- São Paulo vivendo em clima de chuva, calor e frio. Os paulistas já não sabem mais quando é inverno ou verão. Are babba!



- Com a decisão do TRE proibindo as caminhas e carreatas, os candidatos a vereador estão atacando pelas redes e celular.



- Nos anos 60, antes do golpe militar, lembro de uma candidato, o saudoso Amado Mágno, que não fazia campanha ostensiva. Apenas ia de casa em casa do bairro onde morava pedindo apenas um voto e assim se elegia vereador de Belém.



- Cantinho da poesia: “Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino, se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa e ofertava, todo prosa a primeira namorada e nesse pouco ou quase nada, eu dizia o meu amor.” (Sérgio Bittencourt).



- Cuidado, se for à rua, máscara sempre e mantenha o distanciamento sócial.