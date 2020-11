Estátua de Ruy Barata será inaugurada na Praça da República

CONGRESSO

Mesmo com a covid em alta, parlamentares querem aprovar esse final de ano, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento da Nação para 2021.

REELEIÇÃO

O STF decidiu que o Congresso é quem deve aprovar ou não, que os presidentes das casas possam disputar novamente os cargos.

Tanto o deputado Rodrigo Maia quanto o senador Davi Alcolumbre sonham em permanecer nas direções e agora devem cabalar votos dos congressistas e enfrentar as oposições.

RUY

Está confirmada para o próximo dia 10 a inauguração da estátua do saudoso poeta Ruy Barata, na Praça da República, entre o Bar do Parque e o Teatro da Paz. A estátua no tamanho natural do poeta, em bronze, é um trabalho do arquiteto Fernando Luiz Pessoa.

CONCILIAR

Começa amanhã, dia 30 de novembro e vai até 04 de dezembro, a Semana Nacional de Conciliação, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

LEITURA

Pesquisa do Instituto Pró-Livro identificou que durante a pandemia houve incremento de 4% na leitura no país. Em Belém, a taxa ficou um pouco mais alta, com 5,2%. Mas, o lado ruim é que pessoas de menor poder aquisitivo deixaram de ler, em razão das bobliotecas públivas fechadas.

OBSTETRÍCIA

O Congresso Paraense de Ginecologia e Obstetrícia será realizado nos próximos dias 19 e 21, pelo sistema digital.

PRESIDENTA

Será pelo sistema on-line no dia 7 de dezembro, a pose da desembargadora Graziela Leite, na presidência do Tribunal Regional do Pará. As desembargadoras Valquíria Norat Coelho e Mary Anne Acatauassu Camelier Medrado serão empossadas como vice-presidente e Corregedora Regional.

APOIO

Contribuindo para o bem-estar emocional das comunidades, a UFPA dá continuidade a uma série de ações através do serviço de psicologia para atender pessoas que passaram pela covid-19 e outro para quem perdeu entes queridos na pandemia.

PRECATÓRIOS

O Tribunal de Justiça do Pará deve reabrir prazo para manifestação de interessados em conciliar precatórios lá inscritos, que tenham o Estado e a Prefeitura de Belém.

ANTI RACISTA

No momento em que muito se fala em racismo, um grupo de professores universitários avança com um projeto de Cartografia da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, de forma virtual. O objetivo é uma educação na perspectiva étnico-racial e anti racista.

TRISTE

Infelizmente, mais registro de tristeza. A sociedade paraense perdeu o advogado e desportista Hamilton Guedes. Quando jovem foi militante estudantil e mais tarde na política partidária. Foi deputado estadual, diretor do Basa, presidente do Banpará. além de ter presidido o Clube do Remo. Vá em paz, amigo.

A notável Francy Brasil Meira, uma das melhores figuras da paisagem de Belém e muito querida pelos amigos, troca de idade na próxima terça-feira. Aos muitos abraços que irá receber, junto os meus. Parabéns, amiga.

VITRINE

- O prefeito de Belém que for eleito neste domingo, toma posse no dia primeiro de janeiro, em horário a ser determinado pelo novo prefeito.

- A TAP prometeu (mais uma vez) que em dezembro volta a voar na linha Belém-Lisboa. Você acredita? Nem eu!



- Incentivada por amigos, Eva Franco avalia, com carinho, a possibilidade de se candidatar a uma cadeira na Academia Paraense de Letras.



- Bom dia para o cardiologista Eduardo Mendonça, leitor da coluna, logo no café da manhã.



- O cronista Denis Cavalcante está organizando um livro sobre o saudoso jornalista e escritor João Carlos Pereira, reunindo textos publicados na imprensa e outros dos “imortais” da APL.



- Dois livros esgotados da escritora paraense Eneida de Moraes, “Cão da Madrugada” e “Terra Verde”, deverão ser editados pela Secult.



- A amiga Nalva Avertano Rocha acaba de preparar um portfólio com suas criações na área da gastronomia.



- Já em Belém uma versão em quadrinhos, considerada de excelente qualidade, do clássico “Quincas Borba”, de Machado de Assis. Boa leitura.



- As gôndolas dos supermercados já estão lotadas com o tradicional panetone, produto típico da época natalina. Tem de todos os preços e gostos.



- A diretoria do Pão de Santo Antônio está fazendo uma rifa para custear o “Natal do Pão” visando dar alegria aos idosos internos naquela casa. Colaborem.



- Cantinho da poesia: “De volta, quando o sol já tudo invade, todos trazem nos olhos a esperança e eu carrego no olhar uma saudade.” (Alonso Rocha)



- Vale a pena lembrar. A covid-19 ainda está em Belém, portanto, muito cuidado com sua vida.