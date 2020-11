Embaixadora da República Tcheca visita Belém para se aproximar da Amazônia

TCHECA AQUI

A embaixadora da República Tcheca no Brasil, Sandra Lang Linkensederová, visitará Belém no mês que vem. Quer aproximar seu país da Amazônia em torno de projetos econômicos e culturais.

Na agenda, a embaixadora quer conversar com três universidades - UFPA, Unama e Uepa - e os comandos militares da região.  Nessa visita, a embaixadora Sandra Linkensederová pretende escolher o cônsul honorário da Amazônia, a fim de intermediar relações com a República Tcheca.

CARBONO

Na Inglaterra, o primeiro ministro Boris Johnson iniciou a “Revolução Industrial Verde”, pretendendo zerar as emissões de carbono do país até o ano de 2050. Proibiu a venda de novos carros a gasolina e diesel a partir de 2030. Boris pretende desenvolver a energia eólica marinha, o hidrogênio para calefação e plantar milhares de hectares de árvores, elevando o país à liderança mundial em captura e armazenamento de CO2.

ELÉTRICO

A Alemanha disponibilizou cinco bilhões de euros para fomentar veículos elétricos. E o Brasil? Será que teremos algum projeto sólido e concreto para essa saudável iniciativa, conseguindo ultrapassar os interesses petrolíferos?

DEBATE

Os candidatos a prefeito Edmilson e Everaldo Eguchi estarão hoje, frente a frente, no grande debate político da TV Liberal. Começará depois da novela “Força do Querer”, com mediação do jornalista Fabiano Vilela. Oportunidade para o eleitor analisar os candidatos e escolher o melhor para Belém.

MARAJÓ

Prefeitos e prefeitas que participaram do encontro Abrace o Marajó, na Alepa, ontem, apresentaram muitas propostas para o desenvolvimento regional. O prefeito de Portel, Paulo Ferreira, pediu a conclusão da rodovia Transcametá, de extrema importância para a economia da região. Os prefeitos pediram ajuda aos deputados para a União perdoar a dívida dos municípios de anos atrás.

FERIADO SANTO

O ex-deputado Jorge Arbage, que partiu recentemente, membro da Academia Paraense de Letras, foi o autor da lei do dia 12 de Outubro em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

NA FRENTE

O Estado de São Paulo sai na frente com 46 milhões da vacina contra a covid-19, importada da China, desenvolvidas em parcerias como Instituto Butantan, a CoronaVac (SarsCoV-2). A vacinação deve começar em janeiro de 2021.

NOBEL

O Prêmio Nobel foi criado em 1900 e no ano seguinte iniciou a premiação em todo o mundo. Mas o Brasil jamais ganhou esse prêmio isoladamente. Apenas Sérgio Campos, engenheiro químico, fez parte dos ganhadores em 2007. Os EUA são os maiores ganhadores com 369 prêmios, seguido do Reino Unido, 129; Alemanha, 107, e França, 68. Argentina, Chile e Colombia também já ganharam. O Brasil já recebeu 14 indicações, porém jamais foi aquinhoado.

NOTA TRISTE

Em meio a tantas pessoas queridas que a covid-19 levou, registro a do engenheiro agrônomo Moisés Moreira dos Santos, ex-superintendente da Ceplac e ex-secretário de Estado de Transportes. Paz e luz a sua alma.

A notável Adriana Porto Dias, na foto com o marido Antônio Carlos Dias, trocou de idade ontem. Daqui vão os cumprimentos da coluna. Parabéns

VTIRINE

- Membros do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará fizeram uma visita empresarial a Beneficente Portuguesa. Ciceroneado pelo presidente Alirio Gonçalves, conheceram as instalações do novo Hospital João de Deus, que será inaugurado em breve



- A notável Cláudia Helena Hasselmam Sadalla, uma das executivas da Codem, trocou de idade e comemorou com os mais chegados. Parabéns!



- Lojistas esperam boas vendas a partir de hoje com o Black Friday em todo o Estado. Depois vem as comprar do Natal para aquecer a economia paraense, que tanto sofreu com a pandemia.



- Bom dia para o médico paulista Thiago Dias, leitor da coluna, on-line, em São Paulo, no café da manhã.



- Jean e Ive Gadelha começam a aumentar a casa na espera de mais um bebê que fará companhia ao pequeno Lucas.



- A amiga Zélia Lobato está se recuperando muito bem do acidente doméstico que sofreu em sua casa de Cascais, em Portugal. Daqui vai o meu abraço.



- Enquanto alguns se arriscam saindo de Belém rumo ao litoral, muitas famílias já se programam para passar o Natal e o Réveillon dentro de casa com familiares.



- Hoje, em O Liberal, o magistrado Ernane Malato escreve sobre “O Planeta Green”, um ficção humanitária.



- O cronista Dênis Cavalcante escreve hoje sobre “Como é que os porcos-espinhos fazem amor”. No caderno Cultura. Vamos ler.



- Cantinho da poesia: “Dos cosmos ás galáxias, auras se trespassaram no reencontro terráqueo. Ha anos-luz a existência fiel do eterno amor.” (Orestes Ramalho).



- Não se descuide, a segunda onda do coronavirus pode chegar a Belém. Lave as mãos, use álcool em gel, máscara e fé na Nazinha.