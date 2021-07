Governo do Pará reabrirá aeroporto de Salinópolis na sexta (16)

O governo do Estado confirmou nesta quarta (14) que entregará na próxima sexta-feira (16) as obras do novo aeroporto de Salinópolis, na região nordeste do Pará, após obras de ampliação e restauração, que tiveram investimento de R$ 12 milhões do tesouro estadual. Com a obra, a pista passou a ter 1,9 quilômetros de extensão, capaz de receber aeronaves com até 60 passageiros.

A entrega do novo aeroporto terá a presença do próprio governador do Pará, Helder Barbalho, na manhã de sexta. As obras fizeram melhorias no terminal de passageiros - que inclui sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas e salões de embarque, desembarque, entre outras dependências.

A reforma é estratégica para incentivar o turismo na região nordeste do Pará e recoloca o município na malha aeroviária nacional, facilitando o acesso de turistas aos atrativos do litoral paraense.

O governo do Estado confirmou que o fomento ao turismo estadual também é reforçado por outras obras da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), como a duplicação da ponte sobre o rio Sampaio e da PA-444, realizadas ainda no ano de 2019, na via que dá acesso à praia do Atalaia.

Em 2021, a Setran finalizou as obras de requalificação da PA-324, e iniciou a requalificação da PA-124, entre Santa Luzia e Salinopólis.