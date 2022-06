Banhistas encontram tartaruga-gigante em praia de Salinas; vídeo

Na noite desta quinta-feira (9), banhistas encontraram uma das maiores espécies de tartarugas do mundo, conhecida como tartaruga-gigante, na Praia da Corvina, no município de Salinópolis, nordeste do Pará. O vídeo do flagrante circula pelas redes sociais.

O animal, também chamado de tartaruga-de-couro, chamou atenção por ter uma carapaça preta, revestida por uma pele resistente, com aparência de couro, e por medir cerca de 2 metros de comprimento por 1,5 m de largura. Algumas espécies chegam a pesar de 500 a 900 kg.

Esse tipo de tartaruga costuma viver em alto-mar, aproximando-se do litoral geralmente para desovar os filhotes. Alimentam-se de organismos gelatinosos, principalmente cnidários, como as águas-vivas e medusas. Por essa razão, também costumam ser vítimas da poluição marinha, já que podem confundir alguns dos seus alimentos com sacos plásticos.

Atualmente, a tartaruga-gigante é considerada como criticamente ameaçada de extinção na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).