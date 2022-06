Família é assaltada no quintal de casa em Salinas

Três homens armados, com revólveres e facas, pularam o muro do quintal de uma residência no bairro do Atalaia, próximo a um grande hotel, renderam três adultos e uma criança de 5 anos, e levaram joias, uma televisão, aparelhos celulares, dois mil reais em espécie, e, ainda, o carro das vítimas. Um Creta marrom, de placa QEO 4914, encontrado horas depois e devolvido à família.

"Fomos para um final de semana de lazer e voltamos com esse trauma. Estamos todos abalados", afirmou uma familiar, do grupo de pessoas que sofreu o assalto, e prefere não ser identificada.

Ela lamentou que nem mesmo estando recolhidos na própria residência as pessoas estão a salvo da violência. "Eles pularam o muro como gatos. De repente e de forma silenciosa. Fizeram tudo sem alarde, sem barulho algum. Levaram todos para a sala e aí começou a pressão por dinheiro e tudo que houvesse de valor'', disse a familiar das vítimas.

O assalto foi por volta da meia-noite deste sábado para domingo (12). No quintal, mãe, filha, um amigo da família e uma criança de cinco anos conversavam na área da piscina, quando foram surpreendidos pelos três homens armados pulando o muro. Eles tinham revólveres, facas e ainda uma mochila com ferramentas para arrombar portas.

"Nós desconfiamos que havia um quarto homem numa moto dando cobertura para eles que assaltavam a nossa casa", contou a familiar, dizendo que ela própria cismou de homens que passaram pela frente da casa de moto, algumas vezes, durante, ainda, à tarde de sábado (11).

"Eu mesma os vi achei estranho, mas depois esqueci", contou ela. Conforme uma das vítimas, os homens também pediam para as vítimas não fazerem barulho, para que os vizinhos ao lado não percebessem nada do que ocorria. Eles amedrontavam as vítimas apontando ameaçando dar tiros e mesmo furá-las com as facas.

Após conseguirem joias, uma televisão LG 42, R$ 2 mil, aparelhos celulares, os homens pediram a chave do Cetra, colocaram tudo que roubaram dentro e fugiram. Mas, antes prenderam todas as quatro pessoas num quarto do imóvel.

A família recuperou o veículo em um bairro afastado do Atalaia, numa rua já próximo à principal de Salinas, perto das 4h, com o auxílio da polícia, mas por meio de um rastreador da família, que acusou, via WhatsApp, a localização do Cetra.

O carro estava com os bancos molhados, os vidros abertos e a chave na ignição. "Eles disseram que queriam o carro apenas para fugir da casa com o roubo", contou a familiar das vítimas.