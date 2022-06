Suspeito de assaltar balneário morre durante troca de tiros com a PM no nordeste do Pará

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros durante confronto com a Polícia Militar na manhã deste domingo (12), no município de Nova Timboteua, região nordeste do Pará.

A redação integrada do O Liberal entrou em contato com o 11º Batalhão da Polícia Militar (11] BPM), que fiscaliza a área, mas não deram mais informações sobre o caso. Apenas confirmaram a morte.

Testemunhas disseram que ele seria um dos suspeitos envolvidos no assalto ao balneário Ângelo Gomes, que aconteceu neste sábado (11).

A reportagem solicitou informações para a Polícia Militar e aguarda retorno.