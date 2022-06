Homem é assaltado e golpeado com facão no nordeste do Pará

Um homem identificado como Felipe, chamado por colegas e familiares de “Base”, viveu momentos de terror durante um assalto na Vila Maratininga, na zona rural de Moju, no nordeste do Pará, na última segunda-feira (6). Além de ser assaltado, ele recebeu vários golpes de facão por ter uma pequena quantia em dinheiro. Com informações do site Portal Moju News.

Um vídeo compartilhado em grupos nas redes sociais mostra Felipe com vários cortes profundos em seu corpo, deitado em uma embarcação. As imagens não serão reproduzidas por conta de seu conteúdo explícito.

O jovem foi socorrido e levado para a Unidade Mista de Saúde em Moju e, depois, transferido para o Hospital Metropolitano em Belém onde passou por algumas cirurgias.

A família da vítima informou que ele é morador de Igarapé-Miri e estava no local a trabalho. Os parentes também disseram que Felipe não corre risco de morte. Uma mobilização está sendo realizada para ajudar a custear os tratamentos de Felipe, por meio de sorteios e transferência de valores via pix.

Para quem desejar ajudar Felipe, a chave pix disponível para doações é 047.446.572-14 (CPF), em nome de Luciano Richard Soares Gomes.