Professora é morta a golpes de facão pelo próprio irmão em Itaituba

A professora municipal Rosinete Menezes foi morta a golpes de facão no Município de Itaituba, no sudoeste do Pará. O acusado de ter praticado o homicídio é o próprio irmão da vítima, um homem identificado como Rainilson Manoel Menezes Silva. Ele foi preso neste domingo (24) pela manhã. A docente não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde deste domingo.

O crime foi praticado na rua 10, no bairro Bela Vista, em Itaituba. As primeiras informações sobre o caso são de que a homem assassinou a irmã porque ela teria provocado raiva nele. Dessa forma, como reação, o acusado teria tido um surto psicótico e acabou desferindo golpe de facão na professora.

A vítima foi levada às pressas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional. Ela estava com um corte profundo na cabeça e no braço direito. No entanto, Rosinete Menezes veio a falecer, por não suportar os ferimentos.

Um policial à paisana deteve o suspeito até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. Os policiais conduziram, então, o acusado até a Delegacia de Polícia de Itaituba. Há informação de que o suspeito teria dito que fazia uso de medicamento controlado. O acusado deve ficar à disposição da Justiça. (Com informações do site "Confirma Notícia")