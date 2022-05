Homem é morto a golpes de facão em Parauapebas

​Um homem, identificado como Elzivan Sousa Pacheco, 37 anos, foi assassinado a golpes de facão, na noite do último sábado (21), por volta de 21h, na rua 70, bairro Nova Carajás, na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará. Com informações do site Debate Carajás.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local do crime, constatou a morte do rapaz. O crime ainda está cercado de mistérios para a polícia, uma vez que testemunhas teriam afirmado que Elzivan teria sido morto por uma pessoa que morava na mesma casa que ele. Porém, também existe a suspeita de que a vítima estaria devendo para o tráfico de drogas e, por isso, foi assassinada em um acerto de contas.

As testemunhas teriam relatado, ainda, que chegaram a ouvir uma discussão vinda da casa onde Elzivan morava. Próximo ao cadáver, a polícia encontrou bastante sangue, e o facão utilizado no crime. O corpo de Elzivan foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito de cometer o crime, que também teria se ferido durante a discussão, fugiu do local, sem deixar pistas. A Polícia Civil de Parauapebas investiga o caso.