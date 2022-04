Idoso é morto com nove golpes de facão em Tailândia

​O idoso Valdemar Marques Reis, de 63 anos, foi morto com nove golpes de facão, no bairro Vila Macarrão, no município de Tailândia, que compõe a região nordeste do Estado. O crime foi registrado na madrugada de sábado (16). De acordo com informações preliminares, a vítima teria ingerido bebida alcoólica até 1h30 da madrugada, na casa de um conhecido, onde estava dormindo de favor. Com informações do Portal Tailândia.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil já iniciou as investigações e ouviu testemunhas para identificar e prender o acusado. O corpo de Valdemar foi periciado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) ao Instituto Médico Legal (IML).

Quem tiver qualquer informação que ajude a polícia na elucidação do crime pode repassar à PCPA através do Disque-Denúncia, no número 181.​