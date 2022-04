Filho mata o próprio pai com golpe de facão em Conceição do Araguaia

​Cleudo Carvalho de Aquino, de 37 anos, foi preso após matar o próprio pai, Raimundo Carvalho de Aquino, de 60 anos, com um golpe de facão na barriga, em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. O caso ocorreu no sábado (23) e, segundo os vizinhos, os dois discutiam frequentemente. As informações são do site Debate Carajás.

O idoso chegou a ser encaminhado para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HCRA), mas não resistiu ao ferimento e morreu. Ainda de acordo com informações dos moradores, o suspeito estaria embriagado quando esfaqueou o pai. Os vizinhos relataram aos policiais que Cleudo Aquino bebia bastante.

De acordo com o 27° Batalhão de Polícia Militar (27º BPM), quando o homem recebeu a notícia da morte do pai, houve grande desespero e gritos por parte dele, que não acreditava na própria ação.

Diante dos fatos, Cleudo foi preso e a arma do crime apreendida. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para os demais procedimentos cabíveis ao flagrante.​​