Pai entrega filho à polícia e homem é encontrado morto sem roupa

Devanir Paltanin, de 46 anos, foi encontrado morto na sexta-feira (25), sem roupa e com lesões e cortes por todo o corpo, enrolado em um cobertor e caído na sala de uma residência em Campo Grande (MS). O suspeito do crime é Carlos Roberto Silva Strogueia, de 24 anos, que foi apontado pelo pai para as autoridades policiais. As informações são do site Campo Grande News.

VEJA MAIS

O jovem foi até o encontro do pai com lesões nas mãos e no peito, além de estar visivelmente transtornado. De acordo com o depoimento da testemunha, Carlos afirmou que havia brigado com uma pessoa em casa e pediu que o pai o levasse para outro endereço. No entanto, o homem não atendeu ao pedido do filho e acionou a polícia, pedindo que uma equipe fosse até a casa do jovem checar o ocorrido.

No local indicado pelo pai e testemunha, os policiais tiveram que arrombar o imóvel e identificaram um carro estacionado. No quintal, os investigadores conseguiram olhar por uma janela e avistar muito sangue dentro da casa. Roupas e objetos estavam espalhados pelo chão.

A vítima foi encontrada na sala, ao lado de um cachimbo para o consumo de drogas e uma embalagem de preservativo aberta, sem a camisinha. Na pia da cozinha, um cutelo foi deixado.

A cena foi preservada até a chegada da perícia e o caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio indicioso. Não há informações no registro policial sobre prisão no caso.