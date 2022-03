Suspeito de homicídio no Pará é preso em Santa Catarina enquanto andava de bicicleta

Um homem foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina, no município de Braço do Norte (SC), na última quarta-feira (23). Ele é suspeito de matar uma pessoa em Abaetetuba, nordeste do Pará, e estava foragido desde o final do ano passado. A prisão foi informada na sexta-feira (25), e a identidade do suspeito não foi divulgada.

Segundo informações da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), o preso é "suspeito de integrar uma organização criminosa paraense de alto grau de periculosidade e gravidade em crimes bárbaros". Ele estaria andando de bicicleta, a caminho do trabalho, quando os policiais cumpriram o mandado de prisão, que estava em aberto.

A prisão foi realizada através de policiais civis da Delegacia de Polícia da Comarca de Braço do Norte, em apoio à Polícia Civil do Pará (PCPA), com a agência de inteligência da Polícia Miltar de Braço do Norte.

A PCPA suspeita que o homem tenha fugido em novembro do ano passado, logo após de ter cometido o crime em Abaetetuba. Ele já possuía seis passagens por vários crimes e já foi transferido para o Estado, onde permanece à disposição da Justiça.