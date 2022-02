Homem é morto durante intervenção policial na rodovia PA-324, em Nova Timboteua

Um homem, cuja identidade não foi publicada, morreu durante uma intervenção policial na madrugada deste sábado (12), no município de Nova Timboteua, nordeste do Pará. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, ele estaria cometendo um assalto quando foi abordado pelos policiais, e teria atirado em direção à guarnição, que atirou de volta. Uma arma de fogo, uma motocicleta e um celular foram apreendidos na ação.

O caso aconteceu por volta das 4h50 da madrugada. A Guarnição de Nova Timboteua informou que foi acionada para verificar um possível assalto que estaria ocorrendo na rodovia PA-324. A equipe foi até o local e, na altura do quilômetro 25, avistou uma motocicleta com os faróis ligados e posicionou a viatura em condições de abordagem para interceptar o veículo suspeito.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no momento em que os policiais deram o sinal para que o condutor do veículo parasse, ele teria sacado uma arma de fogo e apontado na direção da viatura. "Em ato contínuo, foi efetuado um disparo com o intuito de resguardar a integridade física dos componentes da guarnição", diz o relato do B.O.

A PM disse que ainda chegou a prestar socorro ao homem, e ele foi encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Timboteua, mas não resistiu ao ferimento e morreu antes de chegar no hospital. A motocicleta que ele pilotava, uma Honda CG, foi apreendida, assim como uma arma de fogo e um aparelho celular.