Ananindeua: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

Ainda não definiu o destino desse terceiro final de semana e não quer ir muito longe da capital paraense para se divertir? A dica de lazer para essas férias é Ananindeua, município que faz parte da Região Metropolitana de Belém e o segundo mais populoso do estado. A região, que fica só a 30 minutos da cidade das mangueiras, é conhecida por suas ilhas, atrativos naturais e pontos turísticos históricos. Veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer!

Como ir para Ananindeua?

Quem deseja conhecer Ananindeua, saindo de Belém, pode optar por veículo particular, vans ou ônibus público. Já quem vem de outros estados, uma opção é comprar uma passagem para Belém e pegar algum dos veículos citados rumo a Ananindeua.

Quanto custa a passagem para Ananindeua?

A passagem custa o mesmo da tarifa urbana, R$ 4,00 a inteira e R$ 2,00 a meia. Vale usar algum aplicativo para saber qual é a melhor opção de ônibus, porém, muitos que passam pela Almirante Barroso fazem o percurso até o município. A passagem para quem vem de fora de avião até a capital paraense varia de acordo com a companhia e época da viagem. O trajeto Belém - Ananindeua dura, em média, 30 minutos.

O que fazer em Ananindeua?

Museu Parque Seringal

O Parque Seringal é uma ótima opção de lazer para quem não quer visitar praias ou balneários. (Foto: Facebook / Museu Parque Seringal)

Para aqueles que querem se divertir em família sem presenciar a aglomeração das praias e balneários, uma ótima alternativa é visitar o Museu Parque Seringal, um ambiente bem arborizado, com lanchonetes, anfiteatro e um pequeno memorial de seringal. Lá, o turista pode ter uma experiência única em meio a natureza e conhecer um pouco sobre o Ciclo da Borracha.

Funcionamento: De terça-feira a domingo, de 07h às 12h pela manhã e 15 às 19h pela tarde.

Ilhas de Ananindeua

A Ilhas de Ananindeua são atrativos á parte no município. (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

Outro paraíso à parte no município são as Ilhas de Ananindeua, que, apesar de não serem tão conhecidas como a do Combu ou das Onças, também têm atrativos chamativos para aqueles que querem se refrescar nas águas do rio. As mais conhecidas são Ilha de Viçosa, Ilha de João Pilatos, Ilha de Santa Rosa, Ilha de Guajarina, Ilha de Sassunema, Ilha de Sororoca, Ilha de São José de Sororoca, Ilha do Arauarí e Ilha do Mutá, todas já habitadas. A que mais tem estrutura para receber visitantes é a João Pilatos, a 40 minutos de Ananindeua.

Como chegar: Porto Canto da Ilha, no Curuçambá. A passagem custa R$ 15. Conheça mais:

Balneários e parque aquático

O Balneário Paraíso da Família é um dos mais conhecidos da região. (Foto: Instagram / balnearioparaisodafamilia)

Balneário e parque aquático é o que não falta de turismo natural. O Balneário Isaac, por exemplo, é uma opção para quem busca piscina natural, passeio de canoa e muita curtição. O lugar fica na Passagem Paulo Assunção, número 5636, Icuí, e cobra uma taxa de R$ 10 para pessoas acima de 8 anos e R$ 5 de 4 até 7. Já o Balneário Paraíso da Família faz jus ao nome, pois é um verdadeiro paraíso para quem busca lazer e comodidade. Entre os parques aquáticos podemos citar a AABB, AEAPA e ASBEP.

Marina Canto da Ilha

Marina Canto da Ilha é ideal para praticar alguma atividade física. (Foto: Facebook / Marina Canto da Ilha)

Aos interessados em praticar alguma atividade física ou apenas curtir um vento fresco a beira rio, o Marina Canto da Ilha é o lugar ideal. O turista pode fazer aulas de stand up paddle, kitesurf, canoagem ou só curtir um banho, seja no rio ou em na piscina do lugar.

Praça da Bíblia

Praça da Bíblia é uma alternativa de lazer para as crianças. (Foto: Prefeitura de Ananindeua)

Um dos pontos mais badalados de Ananindeua é a Praça da Bíblia, uma verdadeira pedida para aproveitar a noite com a criançada. Por ser um lugar de encontro de quem mora pela Cidade Nova, a praça possui uma melhor movimentação à noite, e tem pelo seu entorno vários bares, restaurantes, lanchonetes, casas de evento e ambulantes vendendo comidas como pipoca e algodão doce.

Onde se hospedar em Ananindeua?

Holiday Inn Express Ananindeua

Holiday Inn é uma das hospedagens mais sofisticadas da região. (Foto: Booking)

O Holiday Inn Express Ananindeua é uma opção confortável e com instalações modernas, ideal para quem gosta de ambientes sofisticados e com uma ampla área de lazer. O valor da hospedagem gira em média R$ 200 a acomodação mais barata.

Hotel Riviera D’Amazônia

A área de lazer do Rivieira D' Amazônia encanta os turistas. (Foto: Site Riviera da Amazonia)

Por ter uma área de lazer diferenciada, o Hotel Riviera D’Amazônia é a acomodação ideal para hospedar toda a família. A estalagem possui duas piscinas ao ar livre, bar e buffet especial. O valor da diária varia entre R$ 400 a R$ 522.

Zaia Apart Hotel

Zaia Apart é uma opção para economizar. (Foto: Tripadvisor)

Uma alternativa para quem quer economizar é o Zaia Apart. O hotel possui diária em torno de R$ 150 e oferece muito conforto e hospitalidade aos clientes.

Onde comer em Ananindeua?

Paladar Gi possui opções diferenciadas de petiscos. (Foto: Bruno Menezes / Comida di Buteco))

Churrascaria Seringal: Churrasco.

Maluco Beleza Bar e Restô: Bebidas e refeições.

Restaurante e Peixaria Tipiti: Especialista em peixes e mariscos.

Sabor Mister Sushi: Comida japonesa.

Na'Maria Gelateria e Brunch's: Sorvete e café.

Casa Assis: Panificadora.

Paladar Gi: Bar com opções de petiscos diferenciados.

