Parauapebas: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

O pontapé inicial para o mês de julho começou e muitos paraenses já estão se planejando para curtir os mais diversos balneários e cidades repletas de atrativos turísticos. Pensando nisso, a dica de lazer para o final de semana do Oliberal.com é Parauapebas, município do sudeste paraense muito conhecido por ser a capital do ecoturismo de Carajás, uma das regiões de Integração do Estado. Saiba como ir, onde ficar, quanto custa e o que fazer para desfrutar das riquezas naturais, minerais e gastronômicas da região.

Como ir para Parauapebas?

Para chegar até Parauapebas o turista pode optar por via aérea ou rodoviária. Quem decidir ir por via aérea, saindo de Belém, pode escolher passagens para os aeroportos de Carajás ou Marabá, a 17 km e 170 km da cidade, respectivamente. Aqueles que optarem pela rodovia podem se deslocar de veículo particular ou de ônibus (Terminal Rodoviário de Belém).

Quanto custa a passagem para Parauapebas?

A passagem de ônibus custa um pouco mais de R$ 200, em um percurso que dura cerca de 11 horas. Já a passagem aérea depende da companhia, da época da viagem e do aeroporto (Carajás ou Marabá).

O que fazer em Parauapebas?

Balneários e cachoeiras

Os balneários e cachoeiras são atrativos da rota das águas. (Foto: Ascom / Parauapebas)

Fazer a rota das águas por Parauapebas é uma opção que promete agradar todos os gostos. Entre as inúmeras alternativas, a que mais se destaca é o balneario do Joca, a 16 km da cidade; balneário Espaço Família, que apesar de ficar mais próximo da zona urbana oferece muito aconchego no campo, e Rancho Mineiro Park. Entre as cachoeiras, as mais conhecidas são: Águas Claras, Recanto Cachoeira do Vale e Véu de Noiva.

Praça da Bíblia

A Praça da Bíblia é o lugar ideal para apreciar o fim da tarde. (Foto: Site Parauapebas)

Quem visita Parauapebas sabe que passar uma tarde na Praça da Bíblia renova as energias de qualquer um. O ponto turístico tem uma vista privilegiada da cidade, bem no morro central, um atrativo bem aconchegante para quem passa pela região.

Parque Zoobotânico

O Parque Zoobotânico é lar de diversas aves, répteis e mamíferos. (Foto: Reprodução)

Localizado dentro da Floresta Nacional de Carajás, o Parque Zoobotânico possui uma área que equivale a 30 campos de futebol. O local é lar de diversos mamíferos, aves e répteis, que vivem em um habitat bem próximo ao natural, um verdadeiro atrativo para levar a criançada em um passeio em família.

Trilha Lagoa da Mata

Trilhas como a da Lagoa da Mata são opções da rota Carajás. (Foto: Visite Parauapebas)

A trilha Lagoa da Mata é a pedida para aquele turista que gosta de se aventurar em meio a natureza. A região é um dos locais mais conhecidos da FLONA Carajás e está entre um dos principais destinos dos visitantes que optam pela rota Carajás. É ideal para praticar a caminhada, aprender sobre o meio ambiente, visitar cavernas e conhecer a famosa lagoa, que surge na época das chuvas. Vale lembrar que o passeio deve ser feito com um condutor credenciado. Saiba mais.

Garimpo das Pedras

Garimpo das Pedras é um atrativo com águas termais pertinho de Parauapebas. (Foto: Visite Parauapebas)

Já pensou mergulhar em águas termais? É isso que o Garimpo das Pedras oferece. Apesar de pertencer ao município de Marabá, a região fica a menos de duas horas de Parauapebas, e pode ser uma experiência única para quem quer curtir no pico alto da serra. O local aceita visitas pela noite, tem restaurante próprio e ainda oferece acampamento para os mais aventureiros.

Outros passeios

Centro Mulheres de Barro Observação de aves Mirante da Pedra da Harpia Rota indígena Rota do bufálo

Onde se hospedar em Parauapebas?

Chalé's Ventura

O Chalé's Ventura promete ser um recanto de paz e aconchego. (Foto: Reprodução / Instagram)

Dito como um recanto de paz e aconchego, o Ventura dispõe de chalés em meio a natureza, com piscina e igarapé próprio.

Atrium

O Hotel Atrium oferece hospedagens mais executivas. (Foto: Site Atrium)

O Atrium é uma acomodação para clientes que gostam de hospedagens executivas e com área de lazer.

Águas de Maria

Águas de Maria é uma opção para quem busca ficar off das redes sociais. (Foto: Reprodução / Instagram)

O Águas de Maria é um dos balneários mais conhecidos da região, mas além da sua ampla área, também oferece hospedagens para aqueles que querem desfrutar ainda mais dos atrativos do lugar.

Ibis Styles

As acomodações do Ibis Styles prometem agradar os turistas. (Foto: Reprodução / Instagram)

Ibis Styles é ideal para turistas que gostam de uma hospedagem mais sofisticada e urbana.

Onde comer em Parauapebas?

Eon Cervejaria é um estabelecimento às margens do rio. (Foto: Instagram @eoncervejaria)

Karina Doceria: Bolos, salgados e doces.

Direto da Roça: Sucos diferenciados, salgados e milkshake.

La Brasa Burger: Hamburgueria.

Villas Caldos: Caldos e petiscos.

Eon Cervejaria: Cervejaria às margens do rio.

Caravan: Steak e drinks.

Confraria do Camarão: Restaurante de frutos do mar e mariscos.

Food Pebas: Praça de alimentação.

Prolongue o passeio indo de trem até o Maranhão

A viagem de trem de Parauapebas até a capital do Maranhão, São Luís, é feita pela Estrada de Ferro Carajás. (Foto: Reprodução)

Com quase 900 quilômetros de extensão, a Estrada de Ferro Carajás possibilita uma viagem diferenciada de trem, que sai de Parauapebas e vai rumo à capital do Maranhão, São Luís. Essa é uma das três linhas de trem de longa distância que transportam brasileiros de todo o Brasil. Até chegar no Maranhão, o transporte passa por Marabá, Altamira, Monte Alegre e outros municípios paraenses. Uma passagem ida e volta, saindo no dia 22 de julho de 2022 e retornando dia 25, custa R$ 170. O bilhete pode ser comprado no próprio site da Vale. Veja como é a viagem:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)