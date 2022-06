Ourém: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

A reta final do mês de junho começou e muitos paraenses já estão procurando destinos para curtir as férias em família, regado a muito banho de rio, sol e bebida gelada em meio a natureza. Pensando nisso, a dica de lazer para o final de semana do Oliberal.com é Ourém, município do nordeste paraense muito conhecido por seus igarapés de água límpida, folclore forte e festividades cativantes. Saiba como ir, onde ficar, quanto custa e o que fazer para desfrutar das belezas da região e relaxar às margens do Rio Guamá.

Como ir para Ourém?

Ourém fica localizada a um pouco mais de 180 km da capital paraense, com um tempo estimado para o percurso da viagem entre as duas cidades de 3h. O acesso se dá pela estrada, que pode ser feito por ônibus intermunicipal, facilmente acessado no Terminal Rodoviário de Belém, vans e veículo particular.

Quanto custa a passagem para Ourém?

As passagens feitas pela linha Boa Esperança podem custar até R$ 55. Saiba mais valores através do site.

O que fazer em Ourém?

Passear pelas margens do Rio Guamá

As belas tardes às margens do rio precisam ser apreciadas pelos turistas. (Foto: Instagram @vemverourem)

O principal rio de Ourém é o Guamá, que de acordo com algumas versões, nasce no Ipixuna e deságua na baía do Guajará. No inverno, as águas costumam transbordar e inundar uma parte da cidade, porém, em outras épocas, a orla de Ourém é uma ótima opção de passeio para apreciar uma bela tarde de sol curtindo o barulho da água.

Conhecer a escadaria Dona Miloca

Escadaria Dona Milona celebra a vida da folclorista. (Foto: Instagram @n.a.z.a.s)

Dona Miloca foi uma das maiores folcloristas do Pará e teve papel fundamental nas festividades do Boi Bumbá. Por isso, as artistas Patricia e Thays Chaves deram cores a um espaço vazio e em sem vida e homenagearam essa artista que merece ter a vida celebrada. A escadaria/beco Dona Miloca é um local que precisa ser visitado e registrado ao longo da passagem por Ourém.

Se divertir nos balneários

Balneário Tia Loura é a pedida para se divertir em família. (Foto: Inventário Turístico)

Se tem uma coisa que Ourém tem em abundância para aqueles que gostam de curtir igarapés de água gelada são seus inúmeros balneários. Um dos mais conhecidos é o Tia Loura, que homenageia uma senhora que morava na frente do curso de água e o usava para lavar roupas e louças. Outro muito comentado é o Aracu, localizado na Vila de Fátima.

Outros balneários

Balneário do Toba Balneário Cai Na Água Igarapé do Furo

Dar um pulo em Capitão Poço

O Hotel Fazenda Cachoeira é uma opção de passeio e hospedagem em Capitão Poço. (Foto: Instagram @hotelfazendacachoeirapa)

Passar por Ourém e dar um pulinho rápido em Capitão Poço também é uma pedida para quem deseja conhecer outros lugares no estado. A distância entre os municípios é de 30 minutos de estrada e o turista pode aproveitar para conhecer o Balneário Geladeira, muito conhecido pela região, além de desfrutar de passeios de caiaque e banho de cachoeira no Hotel Fazenda Cachoeira.

Fazer um roteiro histórico

Um roteiro histórico é incentivado pelo Coletivo Ourém. (Foto: Instagram @coletivo_ourem)

Nem só de balneários vive Ourém. No município, os turistas podem se deliciar com o rico folclore e várias manifestações culturais, como a do Boi Bumbá e dos cordões de pássaros. O Coletivo Ourém, famoso por atuar na preservação do patrimônio histórico da cidade, promove um roteiro turístico na região e apresenta a Vila de Ourém, o Casarão Histórico, Praça Magalhães Barata e vários outros atrativos, basta ficar ciente nos dias de programação.

Onde se hospedar em Ourém?

Pousada Luar Lindo

Casa Cultural e hospedagem Luar Lindo. (Foto: Instagram @luarlindo_)

A Pousada Luar Lindo é repleta de simplicidade e conforto em meio a natureza. A hospedagem fica no ramal de Canutos e o turista pode aproveitar ao máximo o igarapé Cafeteua.

Hotel Fazenda Igarapé das Pedras

O Hotel Fazenda oferece passeios no lago e a cavalo aos seus hóspedes. (Foto: Instagram @ igarapedaspedras)

O Hotel Fazenda Igarapé das Pedras é a pedida para os turistas que gostam de hospedagens luxuosas e com tudo dentro. O local oferece pequenos chalés para abrigar toda a família, um amplo campo, igarapé próprio, passeio no lago e a cavalo.

Pousada Rio Guamá

As acomodações da Pousada Rio Guamá confortam os clientes. (Foto: Pousadas.vip)

A Pousada Rio Guamá possui acomodações simples, mas cheias de conforto para o visitante que deseja ficar perto dos principais atrativos da região, localizada bem perto do Rio Guamá.

Onde comer em Ourém?

Restaurante da Virgínia: Culinária brasileira

Restaurante D'Alessandra: Comida brasileira e típica.

Bar e Restaurante do Jean: Petiscos e bebidas às margens do rio.

Gula's Sabores: Opções de pizza, esfirra e tacos.

Restaurante e Churrasco da Carminha: Churrasco.

