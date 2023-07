Marituba: prática do stand up paddle e igarapé de água verde são opções de lazer no município

Já pensou em aproveitar um final de semana de julho sem ir muito longe da capital paraense? Marituba é um município repleto de atrativos naturais, históricos e culturais, localizado a 11 km da cidade das mangueiras. Veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer para aproveitar sem gastar muito.

Como ir para Marituba?

Quem deseja conhecer Marituba, saindo de Belém, pode optar por veículo particular, vans ou ônibus. O município fica a um pouco mais de 11 km da capital paraense, em um percurso que pode durar cerca de 45 minutos a uma hora - dependendo do trânsito. Para aqueles que estão vindo de outros estados, a opção é vir de avião ou ônibus até o aeroporto de Belém/Terminal Rodoviário, e pegar outro transporte.

Quanto custa a passagem para Marituba?

A passagem de ônibus custa o mesmo da tarifa urbana, R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

O que fazer em Marituba?

O Menino Jesus é uma das estátuas mais famosas do Pará. (Foto: Site Prefeitura de Marituba)

Revis Metrópole da Amazônia

Revis Metrópole da Amazônia é um dos pontos turisticos de Marituba. (Foto: Ascom / Marituba)

Para aqueles que buscam um maior contato com a natureza, o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia é uma boa pedida durante a estadia por Marituba. O local, que abrange 6,3% da área de quatro municípios: Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Isabel, é uma reserva ambiental repleta de trilhas, lagos e ruínas históricas. A entrada é gratuita e feita mediante solicitação prévia através do e-mail: revisma@ideflorbio.pa.gov.br.

Balneários e parques

O Marituba Tropical oferece atividades aquaticas como o stand up paddle (Foto: Instagram @marituba.tropical)

Se tem uma coisa que Marituba tem em abundância para aqueles que gostam de curtir igarapés de água gelada são seus inúmeros balneários. Um dos mais conhecidos é o Paraíso das Pedras, localizado na Rua das Ameixeiras, nº 05 (Acesso pela Rua da Assembléia, Santa Lúcia II), bairro Campina Verde. O estabelecimento é composto por piscinas de águas naturais, bar, restaurante e brinquedos aquaticos. Outro bastante famoso na região é o Marituba Tropical, alternativa para aqueles que além do banho de igarapé, querem fazer atividades como stand up paddle.

Outros balneários

Balneário Floresta Parque Balneário Reserva Park

Chácara Pedacinho do Céu

O igarapé de água verde da Chácara Pedacinho do Céu chama a atenção dos turistas. (Foto: Instagram @_chacara_pedacinhodoceu_)

Outro paraíso a parte bem pertinho da capital é a Chácara Pedacinho do Céu, também conhecida como Balneário do Leal. Dona de uma beleza ímpar em meio a natureza, o atrativo fica localizado bem na entrada de Benfica, possui restaurante, bar e um imenso igarapé de água verde, a pedida para se refrescar no calor paraense.

Onde se hospedar em Marituba?

Arruda Hotel

O Arruda Hotel oferece muito conforto aos clientes. (Foto: Google Maps)

O Arruda Hotel é uma daquelas pequenas hospedagens com instalações básicas, porém, que não deixam o conforto de lado. O estabelecimento é ideal para quem viaja de carro pelo Pará.

Hotel Marituba

Por ficar localizado na BR-316, o Hotel Marituba é a pedida para quem não que se hospedar muito longe. (Foto: Google Maps)

Também localizado na BR-316, no km 13, o Hotel Marituba possui uma estrutura simples, mas que promete uma excelente estadia aos turistas que passam por Marituba

Onde comer em Marituba?

O Restaurante Rural Terra do Meio é uma das opções de restaurante e banho de igarapé. (Foto: Instagram @terradomeio)

Se você quer se deliciar com comidas regionais bem fresquinhas, o Restaurante Rural Terra do Meio é a pedida para aproveitar em Marituba. Além do vasto cardápio, o estabelecimento dispõe de um igarapé de água bem gelada, muito conforto com redes na área de lazer e sossego.

Opções de restaurantes

Churrascaria Marituba: Churrasco.

Vikings: Refeições, café damanhã, lanches e massas.

Restô da casa: Pizza, arroz com galinha, torta e outros.

Refúgio É Lá em Casa: Hamburgueria.

