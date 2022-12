Nova Orla Beira Mar é entregue a moradores e visitantes de Salinas; investimento é de R$ 56 milhões

Com a proposta de potencializar o turismo e o desenvolvimento social, o Governo do Pará entregou, nesta quinta-feira (29), a nova orla da Beira-Mar de Salinópolis, no nordeste do Estado. O governador Helder Barbalho (MDB) participou do ato solene. A obra, de 1,2 mil metros de extensão, teve investimento superior a R$ 56 milhões. As obras foram executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), atendendo a um sonho antigo de habitantes de Salinas e os visitantes da costa atlântica paraense, que recebe turistas durante o ano todo.

O projeto contemplou a construção do muro de arrimo, quadra de tênis, academia, quadra poliesportiva e pracinha, além de atividades urbanísticas, proporcionando uma nova área de lazer para a população e os visitantes, mas preservando o traçado original. No local foram instalados quiosques, lanchonetes, academia ao ar livre e parque infantil, além de postes de iluminação noturna, área de contemplação da natureza e escadaria de acesso.

Antes do novo espaço, a área tinha apenas a antiga pracinha, onde se concentra a nova orla da Beira-mar. Havia processos de erosão, mas agora a área foi valorizada com o processo de urbanização, oferecendo mais segurança e opção de lazer. Além dos moradores, os turistas também serão beneficiados. Por ano, Salinópolis recebe cerca de 900 mil visitantes do Pará, de outros estados do Brasil e de muitos países, principalmente durante as férias escolares, feriados e nas festas de fim de ano.

"Hoje devolvemos esse espaço a Salinas. Quem lembra como estava em 2019? Com as erosões tendo destruído quase tudo, com a força das águas chegando perto das edificações e das casas, oferecendo um perigo enorme. Com esta obra fizemos a contenção das erosões, permitindo não apenas trazer embelezamento, mas segurança para as pessoas, e um novo ponto para turismo, lazer, práticas esportivas, apreciação da extraordinária beleza da Praia do Maçarico. Que possamos estimular as principais vocações dessa região, com o turismo promovendo novos empreendimentos e expansão das redes hoteleiras", enfatizou Helder.

O aposentado Carlos Ribeirão, natural de Portugal, passeava pelo entorno do Maçarico e se disse emocionado com o que viu na nova orla. "Muito bonita. Venho ao Brasil há 20 anos e fico contente de ver um espaço assim. O governador fez algo que emociona de ver. É uma alegria ver coisas bem feitas. A modificação que tem aqui é impressionante", declarou o visitante.