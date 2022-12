Réveillon na Orla da Beira-Mar, em Salinópolis, terá atrações musicais gratuitas; saiba mais

A Orla da Beira-Mar, localizada na praia do Maçarico, vai receber diversas apresentações musicais para aguardar a chegada de 2023 no próximo sábado (31) em Salinópolis, nordeste do Pará. Na virada de ano, as atividades do Preamar das Festas, terão os artistas MC Dourado, Thiago Costa, Carimbó Revelação do Zimbá para festejar o réveillon de forma gratuita e agitar a cidade. O novo espaço turístico, que será entregue a partir das 19h desta quinta-feira (29), contará com a performance musical da cantora Fafá de Belém.

Paula Maciel diz que muitas famílias estão se organizando para passar o réveillon na nova orla.

“Antes, a população da cidade não tinha fácil acesso a um local que proporcionasse lazer para as famílias, as crianças. Agora ficou mais fácil passar a virada do ano em família num local adequado, com acessibilidade. A expectativa é grande também para os ambulantes que esperam conseguir aumentar suas rendas não só nessa época, mas em todo o ano”, acredita a estudante.

Trabalho na Orla da Beira-Mar

A Orla da Beira-Mar, em Salinópolis, recebeu obras de urbanização e muro de arrimo executadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop). A área reconstruída fica na antiga pracinha e tem aproximadamente 800 metros de extensão, na linha da Praia do Maçarico. De acordo com a Sedop, o serviço gerou 400 empregos durante a construção do espaço.

Lazer e urbanização

São cerca de 16 mil metros quadrados (m²) de urbanização com serviços de nova iluminação, lanchonetes terceirizadas, academia ao ar livre, parque infantil, quadras de areia, amplo espaço de lazer, áreas de contemplação para o mar, escadaria de acesso ao segundo patamar, estacionamento, ciclofaixas, além de mais de três quilômetros de ruas asfaltadas entorno da nova orla.

“Como estudante de turismo, eu vejo que a cidade já tem as belezas que nasceram aqui, então, com a chegada da nova orla veio um novo atrativo para turistas, veranistas e moradores, que agora chegam e vislumbram essa linda paisagem, o que não era possível antes da obra. A erosão e a maré estavam acabando com a orla”, lembra o estudante Antônio da Silva.

O trabalho da Sedop incluiu a construção de um muro de arrimo para servir de contenção das ondas do mar na orla. A obra abrangeu também um sistema de drenagem.

Veja os horários e apresentações na virada de ano em Salinópolis

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) promove programação gratuita no dia 31, na nova Orla da Beira-Mar. O show da virada, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), inicia às 21h30, com apresentação do Carimbó Revelação do Zimbá; às 22h30 terá MC Dourado; às 23h30 será a vez Thiago Costa; e a 00h terá show pirotécnico.

“Eu já estou ansioso para esse réveillon maravilhoso na virada para 2023. Estarei em Salinas pela primeira vez e estou muito feliz. Vocês podem esperar um grande show com tecnofunk, tecnobrega, melody, pagode, funk, sertanejo, tudo misturado. Vamos passar o maior réveillon que vocês já tiveram na vida”, garante Mc Dourado.