Nova orla de Salinas: espaço é entregue nesta quinta e está pronto para os visitantes no réveillon

Moradores e visitantes de Salinópolis, no nordeste do Pará, terão um local renovado para passar o réveillon no próximo fim de semana: a nova orla da Praia do Maçarico, que recebeu obras de reurbanização e um novo muro de arrimo. A intervenção, que custou cerca de R$ 56 milhões, faz do local o mais novo ponto turístico do município, disputado por paraenses e por turistas de fora do Pará neste período de virada de ano.

“Antes, a população da cidade não tinha fácil acesso a um local que proporcionasse lazer para as famílias, as crianças. Agora ficou mais fácil passar a virada do ano em família num local adequado, com acessibilidade. A expectativa é grande também para os ambulantes que esperam conseguir aumentar suas rendas não só nessa época, mas em todo o ano”, comentou a estudante e moradora de Salinas, Paula Maciel.

Novo espaço é aposta de moradores e turistas para passar o Ano Novo. (Pedro Guerreiro / Agência Pará)

A área reconstruída fica na antiga pracinha e tem aproximadamente 800 metros de extensão. São cerca de 16 mil m² de urbanização com serviços de nova iluminação, lanchonetes terceirizadas, academia ao ar livre, parque infantil, quadras de areia. O amplo espaço de lazer tem áreas permite aos visitantes a contemplação do mar, e conta também com a escadaria de acesso ao segundo patamar, estacionamento, ciclofaixas, além de mais de três quilômetros de ruas asfaltadas em torno da nova orla da Beira-Mar.

“Como estudante de turismo, eu vejo que a cidade já tem as belezas que nasceram aqui, então, com a chegada da nova orla veio um novo atrativo para turistas, veranistas e moradores, que agora chegam e vislumbram essa linda paisagem, o que não era possível antes da obra. A erosão e a maré estavam acabando com a orla”, destacou o estudante Antônio da Silva.

Contenção da erosão e oportunidade de renda

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop) um dos pontos importantes da nova orla foi a construção de um muro de arrimo para a contenção das ondas do mar, além de um sistema de drenagem, que devem prevenir a erosão na área.

Outro ponto forte da revitalização é a oportunidade que o espaço dá aos cerca de dois mil vendedores ambulantes do município. Segundo a Prefeitura Municipal de Salinópolis, o espaço tem boas expectativas para a atratividade de visitantes, o que consequentemente contribuirá para a economia municipal.

“Nós moradores ganhamos com os recursos que entram, com os visitantes que vêm nos conhecer, experimentar a nossa culinária. Então, está muito melhor do que era. Minha família é comerciante e ver o aumento do número de pessoas nos deixa felizes porque sabemos que isso gera renda para a população. Estamos ansiosos para aproveitarmos o local”, comemora Antônio.