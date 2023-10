Veja os preços das passagens de ônibus para os principais municípios e balneários do Pará

Com mais um “feriadão” se aproximando, muitos belenenses devem pegar a estrada em direção aos principais municípios do interior nos próximos dias. Governos federal, estadual e municipal confirmaram ponto facultativo nos órgãos públicos na próxima sexta-feira (13), dia seguinte ao feriado de Nossa Senhora Aparecida (12), padroeira do Brasil, garantindo pelo menos quatro dias de descanso para boa parte dos trabalhadores da capital paraense. Porém, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Estado do Pará (Dieese/PA), quem optar pelo deslocamento via transporte Rodoviário de Passageiros (Interestadual e Intermunicipal) pagará mais caro.

As passagens de ônibus tiveram reajuste de 9,05% em relação a 2022. O aumento foi autorizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (ARCON/PA) a partir da Resolução da Conerc nº 02/2023, publicada no Diário Oficial do Estado de 11 de maio deste ano e que entrou em vigor no dia 15 de maio.

No caso do transporte intermunicipal e interestadual, o Dieese no Pará destaca que é importante ainda ficar atento para as possíveis promoções, “ou mesmo a retirada de descontos que costumam ocorrer na venda das passagens exatamente em função de períodos de maior procura e em datas com maior fluxo/demanda”.

Veja os preços das passagens de Ônibus Intermunicipais (incluindo a taxa do terminal) – pesquisa realizada dias 09 e 10 de outubro:

Abaetetuba: R$ 34,50;

Barcarena: R$ 25;

Bragança: R$ 72;

Cametá: R$ 87 (incluso a travessia);

Capanema: R$ 54;

Castanhal: R$ 20;

Colares: R$ 30;

Marudá: R$ 43;

Mosqueiro: de R$ 6,40 (ônibus urbano fora do Terminal administrado pela Prefeitura de Belém) a R$ 15,00 (Ônibus Intermunicipal da linha regular dentro do terminal administrado por cooperativa);

Marabá: R$ 167;

Salinópolis: R$ 73;

São Caetano de Odivelas: R$ 32;

Tucuruí: R$ 147;

Vigia: R$ 28;

Mosqueiro: linha urbana (gerenciada pela Prefeitura de Belém) está R$ 6,40; passagem das cooperativas no transporte de passageiros estava R$ 15 no momento da pesquisa.

Passagens para outros estados

São Luís/MA: R$ 260

Brasília/DF: cerca de R$ 405

Fortaleza/CE: cerca de R$ 450

São Paulo/SP: cerca de R$ 570

Rio de Janeiro/RJ: cerca de R$ 780

Carro

Para quem preferir ir de carro, o levantamento do Dieese, com base em dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), aponta que, em média, o litro da gasolina comercializada nos postos de combustíveis de Belém ficou quase 22% mais caro, comparado ao mesmo período em 2022. Já o preço médio do litro do Etanol recuou 0,69% e, no caso do preço médio do óleo Diesel, a queda alcançou 5,67%.

Na semana de 2 a 10 de outubro, o preço médio do litro do etanol na cidade era de R$ 4,34. No mesmo período, a gasolina comum custava R$ 5,61 e o óleo diesel, R$ 6,32.