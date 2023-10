Nossa Senhora de Aparecida: confira o que abre e o que fecha no feriado desta quinta-feira

O feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, nesta quinta-feira (12), deve alterar a rotina dos belenenses. Diversos estabelecimentos do setor público e privado terão o horário de funcionamento alterado. Já outros poderão optar pelo fechamento ou estabelecer horários específicos para atender a população. Por isso, confira o que o abre e o que fecha durante o dia na Grande Belém:

Supermercados

O funcionamento dos supermercados seguirá normalmente durante o feriado, de acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas). Cada local poderá estabelecer o horário de funcionamento.

Agências bancárias

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta quinta-feira. Na sexta-feira (13), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.

Como alternativa, durante o fechamento dos bancos, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

Comércio

Às vésperas do feriado, na quarta-feira (11), as lojas poderão ficar abertas até as 23h. Já no dia do feriado, as lojas poderão funcionar da seguinte forma: shoppings centers, das 11h às 21h. Já os comércios de rua, das 8h às 18h.

Shopping centers

- Shopping Bosque Grão Pará

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 12h às 23h (funcionamento até meia noite é facultativo)

Cinema e academias: conforme a programação

- Shopping Metrópole Ananindeua

Alimentação e lazer: 12h às 22h

Lojas: 12h às 22h

- Parque Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Outback: 11h30 às 23h

Coffee lovers: 09h às 00h

Cinema: De acordo com a programação

- Castanheira Shopping

Lojas: 11h as 21h

Praça de alimentação e parques de diversão: 11h as 22h

Academia e cinema: de acordo com as programações

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)