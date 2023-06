Belenenses vão aproveitar sete feriados em dias de semana até final de 2023; saiba quais são

No segundo semestre, os belenenses vão conseguir descansar; seja viajando ao lado da família ou dos amigos, em sete feriados, entre federais, estaduais e municipais, que vão cair ao longo da semana. As folgas para os paraenses podem começar no dia 15 de agosto, com a Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil (terça-feira); seguindo com o Recírio (na segunda-feira, dia 23 de outubro) com ponto facultativo até às 12h; 8 de dezembro (sexta-feira), dia de Nossa Senhora da Conceição.

As datas também abrem possibilidades dos feriados serem prolongados no Pará, chegando até pelo menos dias de folga, como no caso da Adesão do Grão Pará por cair em pelo início de semana. Já o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil; 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida; e 2 de novembro, Dia de Feriados, caindo os três em quinta-feiras poderão, caso a pessoa não for trabalhar no final de semana, um descanso de até três dias.

Ainda no mês de novembro, há a Proclamação da República (15/11) e o Dia da Consciência Negra (20/11) - que costuma ser adotado em parte das cidades brasileiras como lei municipal -, que são feriados nacionais, e caem, respectivamente, na quarta e segunda-feira. O Natal (25/12) cairá em uma segunda-feira.

Confira os próximos feriados e pontos facultativos no Pará:

Agosto

14 de agosto - Ponto facultativo;

15 de agosto - Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil, feriado estadual (terça-feira).

Setembro

7 de setembro - Independência do Brasil, feriado nacional (quinta-feira);

8 de setembro - Ponto facultativo.

Outubro

12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional (quinta-feira);

13 de outubro - Ponto facultativo;

23 de outubro - Recírio, haverá ponto facultativo até às 12 horas (segunda-feira);

28 de outubro - Dia do Servidor Público, ponto facultativo (sábado).

Novembro

2 de novembro - Dia de Finados, feriado nacional (quinta-feira);

3 de novembro - Ponto Facultativo;

15 de novembro - Proclamação da República, feriado nacional (quarta-feira).

Dezembro

8 de dezembro - Nossa Senhora da Conceição, feriado municipal (sexta-feira);

25 de dezembro - Natal, feriado nacional (segunda-feira).

Feriados prolongados geram aumento de reservas em hotéis

Com o fim da pandemia da covid-19, Micheal Serrão, gerente de um hotel localizado no bairro do Reduto, em Belém, começa a comemorar o crescimento de hospedagens em relação ao ano de 2022. Segundo ele, os feriados são ótimos para a classe hoteleira e, com a maioria das datas caindo em pleno dia de semana ou tornando-se feriados prolongados, ele encara como uma boa oportunidade de crescimento nas reservas.

“Os primeiros meses do ano costumam ter um movimento menor, mas o movimento melhorou, sim. Sentimos essa melhora principalmente em abril e maio, quando reabriu o voo vindo direto de Caiena, na Guiana Francesa. Boa parte do nosso público vem de lá”, afirmou o gerente.

No feriado de Corpus Christi, na última quinta-feira (8), Micheal disse que o hotel teve quase 100% de ocupação, o que significou um saldo muito satisfatório para o espaço.

“Em relação a outras datas, estas já costumam ser ocupadas meio que na véspera. Não vejo mais aquela coisa de comprar com muita antecedência. Creio que seja devido às companhias aéreas mudarem constantemente os voos, muitas vezes sem dar opções para o cliente”, acrescentou.

Cidades balneárias são os destinos mais procurados

As cidades balneárias do interior do Pará estão registrando em 2023 grande movimentação de consumidores durante os feriados, mas setor ainda sente população "tímida" às saídas É o que afirma Fernando Soares, o assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SEHRBSPA).

Segundo ele, o paraense tem o hábito de não deixar passar as férias de julho em branco. Com isso, o SEHRBSPA aposta que locais, como por exemplo, Alter do Chão (PA) e Salinas, tenham boas ocupações.

“Em regra, o feriado tem influência muito grande nos municípios do Estado. Como as pessoas ainda estão se acostumando com as questões econômicas do novo Governo, a tendência é melhorar até o final”, declarou Fernando.