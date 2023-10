Últimos feriados do ano: veja as datas e dicas de viagem pelo Pará

Samuel Clodovil programa tirar dez dias de férias em dezembro e já planeja uma viagem para a cidade de Carolina, no Maranhão. Um amigo da igreja que frequenta recomendou a cidade após viajar para o local em julho. “Tem cachoeira”, diz Samuel ao ser perguntado pelo motivo da escolha. Assim como Clodovil, muitos paraenses ainda se programam para viajar no último trimestre do ano. Até o dia 31 de dezembro, restam dez feriados e pontos facultativos, períodos importantes para o setor de Turismo no estado, que no ano passado movimentou mais de R$ 662 milhões, de acordo com o último Balanço Econômico do Turismo no Pará.

Em outubro haverá feriado nacional no dia 12 (quinta-feira), por Nossa Senhora Aparecida, e ponto facultativo no dia 13, o que possibilita, para os mais sortudos, um super final de semana prolongado. No Recírio, 23, haverá outro ponto facultativo, e no Dia do Servidor Público, 28, novamente o ponto é facultativo. Novembro começa com o feriado nacional no Dia de Finados, 2 (quinta-feira), e ponto facultativo no dia 3, o que permitirá outro final de semana prolongado. Haverá feriado nacional no dia 15 (quarta-feira), pela Proclamação da República. Por fim, em dezembro, haverá feriado municipal no dia 8 (sexta-feira), por Nossa Senhora da Conceição, e feriado nacional no dia 25 (segunda-feira), pelo Natal. Sem contar com o Reveillon, são nove datas.

Viagem de carro, ônibus, de avião, de navio, vale tudo quando o assunto é tirar uma folga para relaxar em pelo menos um desses períodos especiais. Quem trabalha agenciando viagens diz que os destinos regionais e interestaduais estão quase empatados entre a escolha dos clientes. Para o Reveillon, por exemplo, muitas vezes pode ficar mais barato ir para Fortaleza do que para Salinas. A pesquisa não apenas do preço, mas da estrutura e do roteiro disponibilizado pode fazer a diferença.

VIAGEM PELO PARÁ

“Pra falar a verdade, eu não sou muito de planejar, infelizmente. Mas Carolina é um destino bem procurado pelos paraenses, bem conhecido, já tinha ouvido falar e guardei aquela vontade. Na minha empresa não tenho férias, pois sou PJ. Acontece que agora me deram 10 dias e consegui um pacote nessa empresa recomendada pelo meu amigo. Uma semana por R$ 800, parceladinho no cartão, vale a pena, vai saber quando são as próximas férias”, brinca Samuel.

Força tarefa do Turismo

Divulgação Talismã Turismo

As empresas de turismo no Pará criam estratégias para captação de clientes. Desde o período de pandemia, considerado um dos mais delicados para á area, muitas agências passaram a organizar viagens em conjunto. Assim, se poupa tempo para fechar o mínimo de passageiros para uma viagem, se agiliza a organização de mais pacotes e destinos, além de diminuir quase a zero o risco de prejuízos.

“Depois dessa pandemia, houve uma mudança muito grande no turismo. Uma parte das agências de Belém se uniram para trabalharem juntas, pois muitas estavam com prejuízos sérios. Para você ter uma ideia, uma saída para Carolina tem que ter no mínimo 40 pessoas. Então quando operam juntas, fica tudo mais rápido e com menos riscos”, diz Rafaela Gomes, proprietária de uma agência de turismo que atua junto a uma cooperativa de cinco empresas paraenses.

“Os destinos mais procurados para esse último trimestre do ano estão sendo São Caetano de Odivelas, Salinas, sempre excelente com resorts, Marajó é muito procurado também. No interestadual, São Luís e Fortaleza são os mais procurados, já temos fechadas duas excursões para cada um até dezembro, sempre aproveitando esses feriados. Este ano também estamos apostando em Recife. Já fizemos Maragogi e Porto de Galinhas, vamos fazer reveillon em Jericoacora”, diz Rafaela.

Os preços dos pacotes de viagem regionais podem variar entre R$ 600 e R$ 1000, dependendo do destino, enquanto as excursões para outros estados, como Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, estão entre R$ 1.500 e R$ 3.000, com transporte, hospedagem e parte da alimentação inclusa, juntamente com guia durante os passeios.

Próximos feriados e pontos facultativos:

12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida

13 de outubro: ponto facultativo

23 de outubro: Recírio/ponto facultativo

28 de outubro: Dia do Servidor/ponto facultativo

2 de novembro: Dia de Finados

3 de novembro: ponto facultativo

15 de novembro: Proclamação da República

8 de dezembro: Nossa Senhora da Conceição

25 de dezembro: Natal

31 dezembro: Reveillon