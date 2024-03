Como declarar venda de carro no imposto de renda 2024? Confira o passo a passo

Quem vendeu algum automóvel no ano passado de 2023 precisa declarar o valor no Imposto de Renda 2024. O carro, moto ou outro veículo automotor deve ser declarado pelo valor efetivamente pago, ou seja, o custo de aquisição, sem qualquer correção monetária ou atualização do preço. O prazo para declarar o IR começou no dia 15 de março e terminará em 31 de maio.

Como declarar venda de carro no IR 2024

Antes de qualquer coisa, quem for declarar o imposto de renda 2024 precisa baixar o Programa Ganhos de Capital (GCAP) no site da Receita Federal. No GCAP, o contribuinte deve informar os dados do veículo e as detalhes de compra e venda. Ao informar os dados, o próprio programa identifica se ganho de capital ou não. Se comprovado que houve lucro, o GCAP gera uma guia de recolhimento para pagamento do imposto.

É importante saber também que a transação é sujeita a uma alíquota - percentual ou valor fixo aplicado para o cálculo do valor de um tributo - de 15% de Imposto de Renda quando o valor negociado for acima de R$ 35 mil e tenha sido uma fonte de lucro. Abaixo, veja o tutorial de como declarar venda de carro no IR 2024.

Passo a passo no GCAP:

1 - Procure por "Bens e Direitos" e selecione "02 — Bens Móveis";

2 - Selecione a opção "01 — Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc";

3 - Preencha a localização do bem;

4 - Informe o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo;

5 - Em "Discriminação", detalhe a venda do veículo. Informe o valor da venda, o nome e o número do CPF de quem vai comprar;

6 - Na parte "Situação em 2022", informe o valor do veículo (da posse, não da venda) e "Situação em 2023" escreva R$ 0,00.

7 - No menu lateral, clique em "Ganhos de Capital" e entre em "Importação GCAP 2023". Selecione o arquivo e exporte para o programa.

Caso a venda tenha sido por menos de R$ 35 mil, a transação fica isenta de IR, mesmo se tiver gerado lucro. Apesar disso, esse rendimento deve ser declarado.

8 - Clique em "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis";

9 - Selecione a opção "05 — Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R$ 20.000,00, para ações alienadas no mercado de balcão, e R$ 35.000,00, nos demais casos";

Em "Valor informado pelo contribuinte", informe o lucro da venda do automóvel — ou seja, a diferença entre quanto custou o carro e por quanto foi vendido.

Ex: Se custou R$ 75.000,00 (x) e foi vendido por R$ 40.000,00 (y), então, a diferença (z) é a subtração entre esses valores.

(x - y = z) = 75.000,00 - 40.000,00 = 35.000,00

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)