IR 2024: Saiba como fazer declaração de renda de dois ou mais empregos

Se você mudou de emprego no meio de 2023 ou teve duas fontes de renda diferentes no mesmo ano e não sabe como fazer a declaração do Imposto de Renda 2024, então está no lugar certo! Pensando nas dúvidas sobre IR 2024, separamos as principais informações e passo a passo para a declaração de renda de dois empregos.

Para realizar a declaração de renda de dois empregos, inicialmente é preciso ter tido uma renda líquida superior a R$30.639,90. Não existe um campo específico na declaração para informar a mudança de emprego, portanto, os rendimentos recebidos em cada empresa devem ser informados separadamente.

O passo a passo também serve para quem acumulou dois ou mais empregos no ano passado, ou recebeu salário de uma firma e atuou simultaneamente como microempresário ou microempreendedor individual (MEI). As orientações são para todos os contribuintes que receberam rendas tributáveis de mais de uma fonte pagadora.

VEJA MAIS

Solicite o informe de rendimentos no RH da empresa anterior

Ambos informes de rendimentos da empresa onde você trabalha atualmente e onde trabalhava anteriormente devem ser solicitados. Nesse caso, basta entrar em contato com o RH da empresa anterior e pedir o documento por e-mail ou por retirada pessoalmente.

Informe os rendimentos de cada empresa separadamente

Para cada emprego ou fonte pagadora de rendimentos, você deverá abrir um formulário na ficha "Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica". Em seguida, selecione a ficha, clique em "Novo" e preencha os campos com os dados da empresa.

Depois, basta informar os rendimentos recebidos naquela firma e os valores retidos na fonte de Imposto de Renda e previdência oficial (INSS). No final, clique em "OK". Repita o processo para cada empresa que você recebeu salário em 2023.

Empregos de dependentes também devem ser declarados

O mesmo procedimento vale para os dependentes incluídos na declaração que possuem emprego, estágio ou recebem aposentadoria. Se eles trocaram de emprego ou trabalharam em dois lugares, também devem ser informados. Os rendimentos tributáveis de cada dependente devem ser informados na aba "dependentes", localizada no alto da ficha "Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica". Selecione o dependente na lista e abra uma ficha nova para cada emprego ou fonte pagadora.

Atuou apenas um mês na empresa? Precisa declarar

Não importa se você trabalhou apenas um mês ou o ano todo na mesma empresa. Você deve informar todas as fontes de renda tributável, independente do tempo trabalhado e do valor. Todos os rendimentos tributáveis, do titular e dos dependentes, das diferentes fontes pagadoras, serão somados na declaração. Deste montante serão descontadas todas as despesas dedutíveis, como gastos com saúde e educação.

Por fim, será calculado o imposto devido no ano e, então, são considerados todos os valores de IR retidos ao longo do ano passado para se chegar ao resultado, de imposto a pagar ou a restituir.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)