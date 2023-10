Círio 2023: Ministério do Turismo confirma vinda de autoridades a Belém

Pela primeira vez, o Ministério do Turismo marcará presença na maior procissão religiosa do país, o Círio de Nazaré. O objetivo é promover políticas públicas para impulsionar o turismo brasileiro. O MTur terá um espaço na Avenida Nazaré, 489, entre as travessas Benjamin Constant e Quintino Bocaiuva, conhecido como Casa da Cultura, onde receberá ministros e parlamentares convidados pelo ministro do Turismo, Celso Sabino. Nesse estande, serão oferecidos atendimentos técnicos sobre os programas e políticas do MTur.

Diversos membros do governo estão confirmados na comitiva, incluindo os ministros da Cultura, Margareth Menezes, e da Previdência Social, Carlos Lupi, além dos deputados federais Saullo Vianna (RJ), Murillo Gouveia (RJ), Zeca Dirceu (PT), Professora Goreth (AP), Clodoaldo Magalhães (PE) e a prefeita de São José dos Pinhas (SP), Margarida Singer.

Celso Sabino destaca a importância do turismo religioso

O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatizou a importância do turismo religioso como um segmento de grande potencial de crescimento. Ele destacou a relevância do Círio de Nazaré, que atrai milhares de pessoas às ruas de Belém em um momento de fé e amor ao próximo. Sabino ressaltou também o impacto econômico do turismo, que beneficia a economia da cidade.

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da Secretaria de Turismo do Estado, o Círio deste ano atrairá 80 mil turistas de outros estados e países para a capital paraense, representando um aumento de 33,7% em relação a 2022. Estima-se que a celebração movimentará R$ 150 milhões na economia do estado. Os principais meios de hospedagem para os visitantes são hotéis (47,45%), casas de parentes (31,55%) e casas de amigos (16,87%).

A programação da comitiva inclui visitas técnicas ao Museu do Círio e à Basílica de Nazaré, além do acompanhamento da procissão fluvial, da Trasladação e da procissão que ocorrerá no domingo, dia 8 de outubro.

Durante os dias 06 e 07 de outubro, técnicos do Ministério do Turismo estarão disponíveis no estande para oferecer atendimento, auxiliar em financiamentos e esclarecer dúvidas de empresários e empreendedores sobre o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).