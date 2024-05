Ministro Alexandre de Moraes manda soltar tenente-coronel Mauro Cid

Preso deste o dia 22 de março no Batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), sairá novamente da cadeia, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada nesta sexta-feira (03.05). Cid é investigado por envolvimento na suposta trama de tentativa de golpe de Estado, na falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19 e no caso da venda de joias sauditas recebidas pela presidência.

Após acordo de delação premiada, ele havia sido solto em setembro de 2023. Porém, voltou a ser preso em março deste ano, após o vazamento de áudios em que faz críticas à investigação da Polícia Federal e ao próprio Moraes, relator de inquéritos que miram o ex-ajudante de ordens.

Ao pedir a liberdade do militar, a defesa argumentou que os áudios não causaram prejuízo à investigação e que não houve obstrução de justiça. Disse ainda que a gravação foi feita clandestinamente, e que Cid falava com um momento de desabafo.