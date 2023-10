Círio 2023: Corpo de Bombeiros realiza vistoria nas arquibancadas da avenida Presidente Vargas

O Corpo de Bombeiros realizou, na manhã desta quinta-feira (5), vistoria nas arquibancadas montadas na Praça da República, na avenida Presidente Vargas, de onde o público acompanhará o Círio de Nazaré 2023. Os militares verificaram itens de segurança, tais como saída de emergência e a própria estabilidade da estrutura.

Chefe do Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros, que é o setor de fiscalização da corporação, o coronel Pablo Oliveira disse que os militares fizeram a verificação dos itens de segurança contra incêndio - instalações elétricas e estabilidade estrutural, entre outros pontos. “E, após essa verificação, se estiver tudo ok, será concedido o licenciamento da estrutura”, afirmou.

Esse trabalho estava programado para ser realizado em uma hora, sendo executado por quatro bombeiros, que são os vistoriadores. “Essa é a nossa segunda visita. Nós viemos previamente, alguns dias atrás. E, agora, nós estamos fazendo a segunda etapa desse trabalho”, contou o coronel Pablo. Naquela primeira inspeção não estava finalizada a estrutura.

“E agora, basicamente, estamos nesse trabalho final”, afirmou. O mais importante, na vistoria desta quinta-feira, é verificar a saída de emergência, a sinalização de emergência e a própria estabilidade da estrutura, completou o coronel Pablo.

Os militares fizeram a verificação dos itens de segurança contra incêndio - instalações elétricas e estabilidade estrutural, entre outros pontos (Ivan Duarte/O Liberal)

Alexandre Chaves, da Diretoria de Arraial e Arrecadação, que compõe a Diretoria da Festa de Nazaré, acompanhou a vistoria. “Hoje é um dia fundamental para a segurança dos nossos projetos aqui da arquibancada. Hoje, se Deus permitir, e tudo der certo, e vai dar, porque nós já fizemos uma vistoria prévia, os bombeiros devem aprovar a nossa estrutura aqui”, disse.

“Estamos verificando os itens de segurança, levantando as possibilidades de erro, as possibilidades de acidente, para que a gente possa fazer um Círio da melhor forma possível”, afirmou. Ainda sobre o Círio, o diretor Alexandre afirmou que estão sendo atingidas todas as metas que foram estipuladas. “Graças a Deus tudo está pronto para a nossa festa maior, que é o nosso Círio de Nazaré”, disse.