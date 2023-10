Círio 2023: visita da Imagem Peregrina emociona os trabalhadores do Ver-o-Peso

Por volta das 6h desta quinta-feira (5), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou ao Complexo do Ver-o-Peso. Essa visita é realizada pelo décimo ano, e é um momento muito esperado pelos feirantes dessa, que é considerada a maior feira ao ar livre da América Latina.

A imagem foi conduzida pelo padre Francisco Assis, reitor da Basílica, e percorreu alguns setores da feira do Ver-o-Peso. Feirantes se emocionaram com momento tão próximo de Nossa Senhora.

Imagem Peregrina no Complexo do Ver-o-Peso (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A concentração da visita foi na Praça do Relógio. Em seguida, passou pela Pedra do Peixe, pelo Mercado do Peixe, pelo setor de ervas, pelas barracas de artesanato, pelo Mercado de Carne e pelo Solar da Beira, onde uma missa encerra a programação.

Imagem Peregrina no Ver-o-Peso Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Fernando Souza, presidente do Sindicato dos Peixeiros, disse que o trabalho é abençoado diante da devoção. E que essa fé sustenta os bons frutos da economia.

"Para nós é uma honra receber a Mãe do nosso Senhor. Ficamos muito felizes. Para abençoar nosso trabalho. Todo o esforço que a gente faz para homenageá-la ao longo do ano é recomendado por essa visita. Muita emoção", comenta.