Círio 2023: montagem das arquibancadas começa na praça da República

A montagem das arquibancadas para assistir a passagem das procissões do Círio e da Trasladação, na praça da República, começou na última segunda-feira (11). A coordenação do Círio espera que até a primeira semana de outubro as arquibancadas estejam liberadas, inclusive com o laudo do Corpo de Bombeiros. A vistoria será agendada para a semana do Círio. A organização das arquibancadas é de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com organização da Diretoria de Arraial e Arrecadação.

O Círio 2023 contará com arquibancadas para 10 mil lugares, montados pela LOC ENGENHARIA, sendo 5 mil para a Trasladação e 5 mil para o Círio. Deste total, 900 ingressos foram destinados para gratuidade. As vendas continuam pelo site www.lojinhadocirio.com.br. A DFN informa ainda que a venda será limitada a cinco ingressos por pessoa (CPF), somente pelo site, com pagamento em PIX ou cartão.

Ingressos

Todos os ingressos são nominais, garantindo a maior segurança da venda. Em cada ingresso, além da identificação do comprador, um QRCode impresso evitará as falsificações e garantirá um melhor controle de acesso do público às arquibancadas. Os ingressos podem ser impressos na finalização da compra. Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site.

O valor permanece R$ 100,00 para a Trasladação e R$ 170,00. Não será aceita meia entrada. No momento da compra pode ser escolhido o local entre arquibancada setor A e setor B. Arquibancada A começa na rua Oswaldo Cruz e vai até a rua da Paz. Já a B está localizada da rua da Paz até a avenida Nazaré. Até esta terça-feira (12), foram vendidos 73,26% dos ingressos disponibilizados. Isso representa 6.056 ingressos, sendo 3.360 para o Círio e 2696 para a Trasladação.

“Quem acompanhar as procissões da arquibancada terá toda uma estrutura de suporte, com banheiros e uma mini feira com vendas de comidas, artesanatos e produtos religiosos. O acesso a este local será somente para quem estiver nas arquibancadas”, conta Albano Martins, diretor de arraial e arrecadação.