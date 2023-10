Círio 2023: confira o que abre e fecha em Belém no período do Círio

Belém está em clima de Círio e alguns serviços serão alterados nos próximos dias. A movimentação mais intensa na cidade começa na sexta (06), com o Traslado para Ananindeua, pela rodovia BR-316. No sábado (07), a festividade oficial segue com a Romaria Rodoviária, Círio Fluvial, Motorromaria, Descida do Glória e Trasladação. No domingo (08), a grande procissão deve reunir milhares de fiéis pelas ruas da capital. Na segunda (09), a cidade costuma ganhar um clima "feriado" de pós-Círio. Confira o que abre e fecha ao longo desse período:

Estado

O expediente nos órgãos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual será facultado na próxima segunda-feira (9), em razão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, comemorado no dia 8 de outubro, ou seja, neste domingo. No Círio, cerca de 2 milhões de pessoas saem às ruas de Belém, inclusive, de outros municípios paraenses e turistas em geral, para louvar a santa padroeira da Amazônia.

A medida do ponto facultativo no Governo Estadual foi comunicada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e está amparada pelo Decreto de nº 3.381, de 4 de outubro de 2023, publicado nesta quinta-feira (05), no Diário Oficial do Estado (DOE), de nº 35.566.

Com a decisão em vigor, os órgãos e entidades de serviços essenciais que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não seja afetado, como informa o Governo do Estado.

Espaços culturais

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Secult) informou o horário de funcionamento dos equipamentos culturais de Belém no Círio 2023:

Museus e Memoriais: na sexta e no sábado, os espaços funcionarão das 9h às 14h. No domingo, estarão fechados. Theatro da Paz: sexta estará aberto para visitação das 9h às 13h; no sábado, das 9h às 12h. Já no domingo, estará fechado.

Parque da Residência: aberto das 9h às 17h. Porto Futuro: abre normalmente das 6h às 22h, com entrada permitida até as 21h30. Estação Cultural de Icoaraci: na sexta, das 9h às 21h; no sábado e no domingo, das 9h às 17h.

Municipal

No âmbito municipal, o funcionamento dos serviços prestados à população durante o período das celebrações do Círio de Nazaré 2023, entre a quinta-feira, 5, e a segunda-feira, 9, sofrerá alteração. Os servios essenciais serão mantidos

A Defesa Civil Municipal funcionará normalmente nos dias 5 e 6 de outubro, seguindo o horário de expediente de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. No sábado, 7, e no domingo, 8, o órgão estará presente nas procissões da Trasladação e do Círio com seu corpo de voluntários. A Defesa não funciona na segunda-feira, 9, voltando à normalidade no dia seguinte, terça-feira, 10.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), informou que no fim de semana do Círio, dias 7 e 8 de outubro, as unidades de urgência e emergência funcionam normalmente. Cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Belém (Jurunas, Terra Firme, Sacramenta, Marambaia e Icoaraci), o Pronto Socorro Mário Pinotti e o Pronto Socorro Humberto Maradei Pereira seguem abertos funcionando 24 horas.

No Hospital de Retaguarda Dom Vicente Zico e no Hospital Geral de Mosqueiro os setores de urgência seguem funcionando 24h, os demais setores funcionam de segunda a sexta, das 8h às 18h. O Hospital Veterinário Dr. Vahia, no Tapanã, funciona de domingo a domingo, das 7h às 19h, com triagem até as 16h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funciona 24 horas e terá ambulâncias dispostas ao longo do trajeto das principais procissões. Nos dias 6, 7 e 9 de outubro toda a rede de saúde estará funcionando normalmente.

Na quinta e na sexta-feira, a sede do Banco do Povo e o Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota funcionam normalmente. No final de semana do Círio, 07 e 08/10, ambos permanecem fechados. Na segunda-feira, 09/10, o Restaurante funciona normalmente, mas a sede do Banco não.

Bosque e Horto

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que, no final de semana em que será realizado o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, dias 7 e 8 de outubro, haverá alterações nos horários de funcionamento do Bosque Rodrigues Alves e do Horto Municipal/Praça Milton Trindade.

No sábado, 7, tanto o Bosque Rodrigues Alves quanto o Horto Municipal vão funcionar até as 14h. No domingo, 8, dia do Círio, os dois espaços estarão fechados.