Fencoop encerra neste sábado com recorde de transações

Este sábado (27) é o último dia da Feira de Negócios do Cooperativismo (Fencoop), um evento que reuniu mais de 100 cooperativas paraenses desde quinta-feira (25). Com o objetivo de apresentar o cooperativismo e seus benefícios, a feira proporciona interações e oportunidades de negócios em um ambiente que destaca a força e a pluralidade desse setor no estado.

Com a participação de 112 cooperativas de diferentes ramos, vindas de 36 municípios do Pará, a 4ª edição da Fencoop conta com um total de 194 expositores distribuídos em 52 estandes, com uma variedade de segmentos abrangidos pelo cooperativismo paraense, que vai desde alimentos como sorvetes e chocolates, bancos de crédito solidário, ácido hialurônico produzido a partir da casa do ovo e até moda sustentável e artesanatos.

Recorde de Transações

Ontem, segundo dia do evento, a Fencoop superou o número de negócios realizados no ano passado, quando atingiu aproximadamente R$ 3 milhões em transações. Segundo Júnior Serra, superintendente do Sistema OCB, somente uma transação realizada ontem superou essa marca. A expectativa é ainda maior para o último dia de evento.

Júnior Serra ressaltou a importância desse crescimento. “As pessoas têm uma visão que as cooperativas de empreendimentos são sempre pequenos negócios e ligados ao assistencialismo, mas na verdade, além das pequenas, nós temos grandes cooperativas no estado, que muitas vezes as pessoas nem percebem que esse empreendimento faz parte do nosso dia a dia e tem muita importância para economia local.”

A Fencoop tem como meta quadruplicar o valor de negócios fechados este ano, aproximando-se de R$ 10 milhões, segundo estimativa da organização. A programação do evento inclui palestras, eventos técnicos e rodadas de negócios, das 15h às 22h.

Todos os ramos do cooperativismo são abordados na feira, desde agropecuária, crédito, consumo, trabalho até produção de bens e serviços, saúde, transporte e infraestrutura, evidenciando o potencial do setor para contribuir significativamente com o PIB do estado, caso haja políticas públicas voltadas para seu fortalecimento.