Prefeituras do Pará são premiadas pelo incentivo ao empreendedorismo

Na noite desta sexta-feira (26), o Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, foi palco da cerimônia de premiação da Etapa Estadual da 12ª Edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O evento reuniu prefeitos e representantes políticos de diversos municípios do Pará para celebrar projetos inovadores de gestões municipais em busca de promover o empreendedorismo e impulsionar a economia local.

Nesta edição, 96 projetos de 70 prefeituras foram inscritos para concorrer na etapa estadual. Desses, 81 iniciativas, representando 57 prefeituras, estiveram na disputa. Na noite de ontem foram premiados 10 projetos.

Entre eles, o projeto ‘Sustentabilidade & Meio Ambiente’, do município de Igarapé-Açu; 'Empreendedorismo na Escola’, do município de Santa Izabel; e dois projetos do município de Bracarena: ‘Cidade Empreendedora’ e ‘Sala do Empreendedor’.

"Foi um trabalho intenso, recebemos projetos de absolutamente todas as regiões do estado. Foram quase cem projetos entrando nas peneiras, não foi fácil, mas foi um time muito plural que fez toda a avaliação para chegarmos até aqui", destacou Rubens Magno, Diretor-superintendente do Sebrae no Pará, durante a abertura da premiação.

Premiação Nacional

Desde o início do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, 377 projetos de prefeituras paraenses já participaram, resultando em seis vencedores na etapa nacional. O prêmio conta com 10 categorias nacionais e duas etapas, sendo a estadual e a nacional.

No Pará, três categorias foram adicionadas à premiação nacional: Controle Interno Municipal em Favor dos Pequenos Negócios, Gestor Indutor do Uso de Agricultura Familiar para uma Alimentação Escolar Saudável e Preparação do Ambiente de Negócios para COP 30. Além disso, serão homenageados 13 destaques regionais.

Os vencedores da Etapa Estadual representam agora seus municípios na etapa nacional, prevista para ocorrer em julho de 2024, onde concorrerão pelo reconhecimento em âmbito nacional.

Confira os vencedores das categorias nacionais:

Município Categoria Prefeito

1.São Félix do Xingu Empreendedorismo Rural João Cleber de Souza Torres

2.Santarém Turismo & Identidade Territorial Francisco Nélio Aguiar da Silva

3.São Caetano de Odivelas Compras Governamentais Felipa Rodrigues dos Santos Rendeiro

4.Santa Izabel do Pará Empreendedorismo na Escola Evandro Barros Watanabe

5.Igarapé-Açu Sustentabilidade & Meio Ambiente Normando Menezes de Souza

6.Benevides Inclusão Produtiva Luziane de Lima Solon Oliveira

7.Ananindeua Simplificação & Fomento ao Empreendedorismo Daniel Barbosa Santos

8.Aveiro Governança Territorial Vilson Goçalves

9.Barcarena Cidade Empreendedora José Renato Ogawa Rodrigues

10.Barcarena Sala do Empreendedor José Renato Ogawa Rodrigues.