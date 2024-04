Programa apresenta o empreendedorismo sustentável a estudantes da rede pública

A ação do programa “Negócios Sustentáveis” ofereceu cursos de formação para estudantes da rede pública estadual, na manhã desta quarta-feira (10). O programa é fruto da parceria entre a Organização Social Junior Achievement (JA Pará/Brasil), voluntários da Fundação Bradesco e a Secretaria de Estado Articulação da Cidadania (SEAC), por meio da Usina da Paz Jurunas/Condor, onde ocorreu o evento. A iniciativa abordou conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade com os estudantes, em maioria de regiões periféricas.

O projeto já beneficiou 394 estudantes do ensino médio em todo o país, atuando desde 2022. A meta agora é que mais 300 novos alunos sejam agraciados. O secretário de Articulação da Cidadania, Igor Normando, destaca que “ao abordar conceitos como desenvolvimento sustentável, empreendedorismo sustentável e consumo consciente, o governo busca preparar os jovens não apenas para contribuírem para um futuro mais verde, mas também para se destacarem em um mercado de trabalho que valoriza a sustentabilidade”, explica.

Além da preparação e do conteúdo rico, os participantes do programa com maior destaque poderão ser selecionados para participar do Findinexa Brasil - fórum de empreendedorismo jovem do Brasil. O evento está agendado para ocorrer em outubro deste ano, na cidade de Luís Correia, no estado do Piauí.

As temáticas exploradas com os alunos, a exemplo do empreendedorismo sustentável, da economia circular e do consumo consciente, miram em novas possibilidades menos nocivas de relacionamento com o ambiente. Conscientizar estes estudantes pode construir um futuro mais verde e saudável. “Eu vim saber mais sobre o tema, principalmente da sustentabilidade. Saber como eu vou poder descartar meu material, como fechar parceria com as empresas e são temas que vão me ajudar no mercado de trabalho, com certeza. Quero trabalhar de forma responsável, pensando no meio ambiente”, afirmou o estudante Ariel Balieiro, que esteve presente na formação.