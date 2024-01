Chat GPT lança ferramenta de gestão de pequenos negócios com acesso ao GPT-4

O Chat GPT introduziu, na quarta-feira (10), uma nova ferramenta destinada à administração de pequenos negócios. A modalidade recém-lançada pela plataforma de inteligência artificial oferece acesso ao GPT-4 com um limite de 32.000 palavras, espaço de trabalho conjunto para equipes, compartilhamento de conversas realizadas na plataforma com a equipe, painel de administração para monitoramento do trabalho da equipe e acesso antecipado a novos recursos.

A mensalidade do plano por usuário é de US$ 30 (R$ 146,49), mas ao optar pelo plano anual, o custo reduz para US$ 25 (R$ 122,11) por funcionário por mês.

VEJA MAIS

Dados compartilhados seriam protegidos

A empresa assegura que os dados compartilhados não serão incorporados à base de aprendizado da inteligência artificial, garantindo um processo seguro para os usuários. A marca destaca a versatilidade da ferramenta, afirmando que ela pode ser útil para diversas atividades, como modelagem financeira e comunicação interna e externa.

Essa nova iniciativa surge como uma extensão do Chat GPT Business, voltado para grandes empresas, cujo custo é mais elevado, totalizando US$ 60 (R$ 292,95) mensais por usuário.