Jovem é preso após ser pego usando o ChatGPT durante vestibular de medicina

Em São Paulo, um jovem foi preso após ser pego usando o ChatGPT durante uma prova do vestibular de medicina, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. O caso ocorreu em uma cidade no interior de SP.

Ele usou o celular para colar na prova e admitiu que estava com dois aparelhos. Um dos celulares foi confiscado pela fiscal e o outro estava dentro da mochila.



Além de usar a IA para auxiliar na redação, também trocou mensagens com alguém que o ajudou a responder parte das questões.

O jovem foi preso por fraudes em certames de interesse público e foi solto após pagar R$ 2,6 mil de fiança.

