Jovem é preso após cortar famosa árvore do filme 'Robin Hood'

Um adolescente de 16 anos foi detido por suspeita de ter cortado uma famosa árvore bicentenária na madrugada madrugada desta quinta-feira (28), na Inglaterra. O vegetal, que apareceu no filme "Robin Hood: Príncipe dos Ladrões" (1991), estava localizado no Sycamore Gap, um dos pontos turísticos da região, e tinha mais de 200 anos de existência. O tronco, única parte da árvore que foi poupada, está plantado no Parque Nacional de Northumberland, próximo à Muralha de Adriano.

VEJA MAIS

A polícia, segundo a BBC News, está atrás de novas informações e conta com apoio dos moradores da região para esclarecer o caso. Pessoas da região, no entanto, disseram não ter escutado nada devido aos fortes ventos na região, que pouco possui obstáculos verticais. “Os danos causados à árvore são resultado de um ato deliberado de vandalismo”, afirmou a polícia inglesa em comunicado

A árvore

A árvore, isolada entre duas colinas, ficava próximo da Muralha de Adriano (Património Mundial da Unesco), construída há cerca de 1.900 anos, na época romana, para evitar que os bárbaros invadissem a região.

No filme “Robin Hood: Príncipe dos Ladrões”, lançado em 1991, Robin Hood (Kevin Costner) e Azeem (Morgan Freeman) caminham em frente a famosa árvore, que era bastante apreciada por turistas e corredores da localidade.

Robin Hood e Azeem, personagens do filme "Robin Hood", próximos à árvore centenária (Reprodução/Warner Bros)

(Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)