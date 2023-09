Em acidente, galho de árvore atravessa tórax de motorista; vítima morreu no local

Um homem morreu após uma árvore atingir a caminhonete que dirigia, atravessar o para-brisas e perfurar seu tórax. O caso ocorreu em Goiás, na rodovia GO-427, na última segunda-feira (25).

Conforme o passageiro que estava no momento do acidente, eles estavam na pista quando a árvore caiu e um dos galhos atingiu a caminhonete com força, quebrando a área frontal do veículo.

A vítima, identificada como Melquiades Vieira da Silva Neto, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Jaraguá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no trajeto.

O passageiro que acompanhava a vítima foi ouvido na Central de Flagrantes para maiores esclarecimentos.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com