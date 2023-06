Motociclista colide contra árvore e morre na BR-153 no Pará

​Um motociclista identificado como Robson Ribeiro da Silva, de 31 anos, morreu no final da tarde de sábado (10) próximo à vila Metade, na BR-153, em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. De acordo com informações de testemunhas, a vítima perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra uma árvore. Robson não resistiu e morreu na hora.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu, por volta de 18h, no sentido a cidade de São Geraldo Do Araguaia, onde Robson Silva foi a óbito no local da colisão. A vítima era moradora da vila Jatobá e trafegava em uma motocicleta Honda​​ Bros, placa de Parauapebas, segundo publicação do site Debate Carajás.

Ainda conforme as testemunhas, o rapaz havia consumido bebida alcoólica. A PM preservou o local do acidente, acionou a Polícia Civil (PC) e a Polícia Científica do Pará (PCP), que removeu o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Marabá, onde o cadáver de Robson Silva passou por perícia médica e foi liberado para o velório.