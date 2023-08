Motociclista perde o controle do veículo e morre ao colidir contra árvore em Marudá

Alessandro da Cunha Rodrigues, 42 anos, morreu, na manhã deste domingo (27), em um sinistro de trânsito em Marudá, distrito de Marapanim, na região nordeste do Pará. Segundo a polícia, ele pilotava uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS vermelha e perdeu o controle do veículo, que seguia sentindo Marudá-Crispim, fazendo com que colidisse contra uma árvore e morresse no local do acidente.

VEJA MAIS

De acordo com o relato da ocorrência, uma guarnição do 5º Batalhão, que é responsável pelo policiamento no município, foi acionada, por volta das 10h, pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop) de Castanhal ao acidente que aconteceu perto da Vila do Retiro. Os militares, ao chegarem no local, encontraram um sobrevivente da colisão. Robson Costa Santos, 37 anos, estava na moto que era pilotada por Alessandro e sofreu apenas escoriações.

Apesar dos ferimentos, ele foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Hospital Municipal de Marapanim. A Polícia Científica foi acionada ao caso para fazer a perícia e a remoção do corpo.