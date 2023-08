'Frajola' morre em acidente na BR-010, em São Miguel do Guamá; pneu da moto teria estourado

Edilson Dias de Oliveira, 52 anos, conhecido pelo apelido de “Frajola”, morreu na noite desta sexta-feira (25), vítima de um sinistro de trânsito em São Miguel do Guamá, município no nordeste do Pará. Ele já foi encontrado caído às margens da rodovia BR-010. Nas redes sociais, pessoas dizem que o pneu da motocicleta que ele pilotava teria estourado, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e caísse na estrada. Porém, as autoridades policiais não deram nenhum detalhe oficial sobre como ocorreu o acidente que resultou na morte dele.

Segundo o relato da ocorrência, militares do 42º Batalhão foram comunicados sobre Edilson ter dado entrada no hospital da cidade, por volta das 15h10 desta sexta (25). Uma viatura da Polícia Militar se dirigiu até o local. Na unidade de saúde, os agentes receberam a informação de que o Corpo de Bombeiros tinha socorrido a vítima ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), que fica em Ananindeua, na Grande Belém. Edilson apresentava lesões na cabeça, nas costas e em outras partes do corpo.

Entretanto, devido às gravidades dos ferimentos, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu quando estava no HMUE. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Polícia Civil e aguarda retorno.