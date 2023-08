Viatura do Detran capota após colidir com veículo de passeio na BR-316

​Uma viatura do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) do Pará capotou após se envolver em um acidente, na noite da quinta-feira (24), na BR-316, em Castanhal. De acordo com o relatório policial, o veículo oficial colidiu com um carro de passeio, o que resultou no capotamento. A Polícia Militar deu apoio à situação e, apesar da aparente gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. As circunstâncias do caso ainda são desconhecidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a viatura virada no meio da pista. O carro de passeio também aparece nas imagens. O veículo ficou com a parte da frente bastante destruída.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Detran para checar mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.