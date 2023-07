Sargento da PM morre ao ser atingido por viatura da PRF, em Capanema

​O segundo sargento da Polícia Militar do Pará, Antonio Madson Oliveira de Sousa, morreu na noite de quinta-feira (27), depois de ser atingido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rua Duque de Caxias, bairro Tancredo Neves, em Capanema, nordeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 17h30. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), mas não resistiu e morreu pouco antes das 19h. Procurada, a PRF ainda não se posicionou sobre o assunto.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o militar estava em sua motocicleta e foi atingido pela viatura da PRF. Os dois trafegavam no mesmo sentido, mas em faixas diferentes. Conforme as imagens, a viatura faz uma manobra, sem sinalizar, e invade a faixa em que o policial estava. Ele é atingido pela lateral e arremessado alguns metros à frente.

Os registros não deixam claro se o sargento fazia uso do capacete. A motocicleta do policial ficou presa debaixo do veículo oficial, cujo condutor foi conduzido à ​Delegacia de Polícia Civil.

O comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar de Capanema, onde o sargento era lotado, emitiu nota de pesar pelo ocorrido. “Por sua esposa e demais familiares, rogamos a Deus que os conforte neste momento de infinita dor. Ao sargento nosso reconhecimento por sua dedicação à Polícia Militar e ao combate à criminalidade em Capanema”, diz a nota.