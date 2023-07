Santarém: cabo da PM é atacado por três homens em saída de festa

Um cabo da Polícia Militar do Pará (PMPA) foi atacado por três homens na saída de uma festa, na madrugada de hoje (22), em Santarém. O PM que não teve o nome revelado compareceu à 16ª Seccional de polícia civil do município para denunciar a agressão, que ocorreu na rua Afonso Pena, esquina com a avenida Drº Anysio Chaves, no bairro Aeroporto Velho. As informações são do portal O Impacto.

A agressão teria ocorrido quando o policial saia de uma casa noturna, acompanhado da esposa. Três homens identificados como Kevin dos Santos Gusmão, Eduardo Assis de Sousa e Diego, todos já conhecidos da polícia. O cabo da PM disse que ouviu: “Tu é polícia, aqui é facção” e as agressões se iniciaram, com socos e chutes. Imagens de câmeras de monitoramento registraram as agressões. A arma de fogo do PM caiu durante o ataque e foi guardada pelo segurança da festa, mas já está em posse do dono.

Sobre o assunto, a equipe de reportagem de O Liberal solicitou nota as Polícias Civil e Militar do Pará. A PC respondeu a demanda com a seguinte nota: "A Polícia Civil informa que apura o crime de lesão corporal praticado contra um policial militar na madrugada deste sábado, 22, em Santarém. Perícias foram requisitadas e imagens estão sendo analisadas para identificar os autores. Qualquer informação sobre o fato pode ser denunciada pelo número 181", finalizou.