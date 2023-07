Foragido da Justiça há 20 anos é preso em São Félix do Xingu, sul do Pará

Foragido da Justiça há mais de 20 anos, Deuzimar Alves Gonçalves, conhecido como “Careca”, foi preso em em São Félix do Xingu, no sul do Pará pelo crime de homicídio qualificado - crime agravado devido a natureza dos meios utilizados ou grau de perversidade. Ele foi detido na última quinta-feira (20) durante operação da Polícia Civil do Pará e do Ceará.

De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), o mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Santana do Cariri, no Ceará. A investigação é sobre um homicídio ocorrido no município, no ano de 2002, em uma escola. Careca teria assassinado uma pessoa no Dia dos Pais, nesta escola.

No ato da prisão do suspeito foram encontradas uma arma de fogo de um homem ligado a Deuzimar, que não tinha porte de arma. Os dois fora presos e levados à unidade policial. O homem que o acompanhava foi liberado mediante pagamento de fiança e Deuzimar ficou sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, à disposição da justiça.