Professora cimentada: sobrinho preso pela morte da tia é inocentado

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) inocentou, na tarde desta quarta-feira (12), Luiz Reginaldo Santos Mendonça, de 45 anos, na morte da tia dele, a professora Maria Mendonça dos Santos, 72 anos, em Belém. A ex-esposa do acusado, Jessyca Aniele de Araújo Silva, 28 anos, foi condenada a 26 anos de prisão. O outro réu no caso, Ronildo Santos Carneiro, de 20 anos, foi sentenciado a passar 21 anos na cadeia. Ambos por ocultação de cadáver e latrocínio – roubo seguido de morte.

VEJA MAIS

O crime aconteceu no dia 13 de julho do ano passado, mas o corpo da vítima foi localizado apenas no último dia daquele mês, cimentado no quintal da casa onde morava, na passagem Honorato Filgueiras, próximo à avenida Governador José Malcher, em São Brás. Por conta disso, Maria foi morta a facadas. Por conta disso, o caso ficou popularmente conhecido como “professora cimentada”.

O advogado criminalista que representa Luiz Reginaldo, Madson Nogueira, disse que o cliente não tinha envolvimento no assassinato da docente e, sim, estava sendo incriminado por Jessyca e Ronildo. “O Luiz Reginaldo foi absolvido. Consegui comprovar e demonstrar dentro do processo que aquele rapaz, de fato, é inocente. A ex-esposa dele, que é uma das rés, foi condenada a 26 anos. O outro réu, que é o Ronildo, vulgo 'Índio', foi condenado a 21 anos. (...) Ele (Luiz) estava sendo incriminado tanto pela Jessyca quanto pelo Ronildo. Ele estará sendo posto em liberdade até o dia de amanhã (13)”, relatou o advogado.

O crime

Jessyca e o ex-marido, Luiz Reginaldo, foram presos pela Polícia Civil no dia 17 de agosto passado. Já Ronildo, foi capturado em 15 de setembro, no Acará, nordeste paraense. Ela confessou o crime logo após ser presa. O sobrinho da vítima negou. O motivo do homicídio, segundo a acusada, teria sido uma casa deixada pela avó de Luiz que, supostamente, seria somente dele e foi dividida entre a família.

A ré alegou à polícia que Ronildo era seu conhecido, morador da mesma vila que ela, no bairro da Terra Firme, em Belém, e que teria contratado o jovem pelo valor de R$ 2 mil para auxiliar na execução do homicídio.

Outro elemento que auxiliou as investigações foram imagens de câmera de segurança, que mostram Jessyca e Ronildo juntos na noite em que Maria Mendonça dos Santos teria sido morta. Os pertences da professora foram encontrados na casa da mãe de Jessyca. A genitora, segundo a polícia, não teve participação no crime. Além disso, a polícia encontrou transações bancárias feitas por Luiz para a ré, que chegaram a R$ 30 mil.

O casal, ainda conforme o trabalho investigativo da PC, teria contratado dois pedreiros para realizar o serviço. Segundo a polícia, os trabalhadores não sabiam que estavam cimentando o piso onde a Maria estava enterrada.